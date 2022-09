Saat Reky Rahayu Sebut Teja Paku Alam Sosok Kiper Terbaik Persib Bandung, Ini Kata Luizinho Passos

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Kiper Persib Bandung, Reky Rahayu bahagia saat mengetahui Teja Paku Alam pulih, sebut sosok kiper yang hebat.

Persib Bandung akan segera kembali bertanding di pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 menghadapi Persija Jakarta.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (2/10/2022) mendatang.

Menjelang pertandingan tersebut, dokter tim Persib mengabarkan jika Teja Paku Alam sudah pulih.

Pulihnya Teja Paku Alam pun membuat banyak pihak bahagia dari mulai para pemain Persib Bandung hingga bobotoh.

Kebahagiaan tersebut pun turut dirasakan oleh rekan di kiper Persib Bandung, Reky Rahayu.

Reky Rahayu mengekspresikan rasa bahagianya melalui unggahan Instagramnya.

Ia mengunggah video saat Teja Paku Alam berlatih dengan Luizinho Passos.

Tak tanggung-tanggun, Reky menyebut jika Teja Paku Alam adalah seorang penjaga gawang yang hebat.

"The best goalkeeper @persib is back @tejapakualam," kata Reky Rahayu dikutip dari unggahan Instagramnya, Rabu (28/9/2022).