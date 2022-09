Aurel Hermansyah Sebut Anang Hermansyah Sosok Ayah Hebat,Ternyata Karena Hal Ini: Aku Kadang Minder

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Aurel Hermansyah sebut Anang Hermansyah sosok ayah yang hebat.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru-baru ini telah menggelar acara Tedak Sinten.

Tedak Sinten diperuntukkan padi bayi keturunan Jawa.

Seperti diketahui, Ameena baru-baru ini sudah memasuki usia 7 bulan.

Dalam momen tersebut, kedua orang tua Aurel Hermansyah menemaninya.

Anang Hermansyah pun terlihat terlibat dalam salah satu prosesinya.

Melalui momen tersebut, Aurel Hermansyah merasa bangga kepada ayahnya.

Bahkan, istri Atta Halilintar itu menyebut Anang Hermansyah adalah sosok ayah yang terbaik dan hebat.

"Thank you dad for everything, you're the best dad ever @ananghijau," kata Aurel Hermansyah dikutip dari unggahan Instagram Storynya, Selasa (27/9/2022).

Aurel Hermansyah pun menyebut jika ayahnya tersebut adalah sosok yang sabar.