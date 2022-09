Pemkab Bandung Siapkan 12 Ribu Paket Sembako bagi Warga untuk Antisipasi Kenaikan BBM

CILEUNYI, TRIBUNJABAR.ID - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 30 miliar, untuk menghadapi inflasi di Kabupaten Bandung, akibat naiknya harga BBM.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan, kini sudah mulai penyebaran dan pembagian operasi pasar murah (OPM) tahap pertamanya di 22 Kecamatan.

"Apabila ada tambahan, kemungkinan akan di tambah di 9 kecamatan lainnya," ujar Dadang Supriatna saat melepas sembako untuk OPM yang disebar ke desa-desa, di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (26/9/2022).

Dadang Supriatna mengatakan, sembako dan kebutuhan pokok, di OPM ini bersubsidi.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna memberi sambutan dalam penyebaran dan pembagian Operasi Pasar Murah (OPM) di Kecamatan Cileunyi, Senin (26/9/2022) (Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin)

"Jadi masyarakat hanya membeli sebesar 40 persennya saja, yang harusnya sembako Rp 160 ribu, dibayar hanya Rp 63 ribu. Sisanya dibayar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung," kata Dadang Supriatna.

Dadang Supriatnamengungkapkan, ada sekitar 12 ribu paket penerima yang akan disebarkan, by name, by address, datanya yang sudah dipegang oleh para camat dan kades.

"Ini adalah salah satu program untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyikapi inflasi akibat adanya kenaikan harga BBM. Saya sudah instruksikan semua elemen, mulai dari kadis, camat, desa, RT, dan RW, agar senantiasa melayani kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, terkait hal itu ada tiga sumber dana, dari APBD untuk menghadapi inflasi, disiapkan Rp 22 Miliar. "Untuk persiapan dan antisipasi inflasi ada tambahan lagi Rp 8,9 Miliar dari DID (dana insentif daerah) yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Mendagri," kata dia.

Selain itu, kata Dadang Supriatna, dari program pentahelix, ia mengajak, mengimbau, kepada para pengusaha agar memberikan kepedulian kepada masyarakat untuk menghasilkan program yang sifatnya rutin.

"Program OPM ini sudah diajukan dan sudah ada anggarannya, saya dorong dari program DID termasuk ada 9 kecamatan tambahan, jadi jika ditotalkan dari yang APBD dan DID anggarannya Rp 31 Miliar," ujarnya.

Menurut Dadang, saat ini angka inflasi di Kabupaten Bandung, mencapai 4,2 persen. "Itu sudah tergolong aman, dan akan kami upayakan menurun terus," ucapnya. (*)