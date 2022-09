Oh In Jo Percaya Pada Choi Do II? Ini Sinopsis Drama Korea Little Women Episode 7 & Link Nontonnya

Inilah sinopsis drama Korea Little Women yang akan tayang malam ini, Sabtu (24/9/2022).

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Inilah sinopsis drama Korea Little Women yang akan tayang malam ini, Sabtu (24/9/2022).

Drama Korea Little Women selalu menjadi trending topic di sejumlah media sosial.

Penonton tampaknya menjadi drakor ini menjadi tontonan favorit dan ditunggu-tunggu.

Penonton dibuat seolah terhanyut dalam cerita yang disajikan.

Lantas, bagaimana sinopsis Little Women episode 7 malam ini?

Berikut Tribunjabar.id sajikan sekaligus link nonton Little Women yang bisa Anda dapatkan di akhir artikel.

Sinopsis Little Women Episode 7

Pada episode 6, Oh In Joo memiliki rencana untuk bekerja sama dengan Choi Do II.

Kerja sama tersebut untuk negoisasi dengan Park Jae Sang menggunakan buku besar dana gelap yang dimiliknya.

Akan tetapi, ia merasa takut setelah mengetahui sifat asli Park Jae Sang yang licik.