Harga dan Spesifikasi Oppo Reno8 Pro 5G dan Oppo Reno8 Z 5G, Mendukung Potret Malam Hari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pencinta foto atau pembuat konten perlu mencoba yakni Oppo Reno8 Pro 5G dan Oppo Reno8 Z 5G.

Manager Trainer Oppo Bandung, Boyke Julian menyampaikan kedua ponsel ini pelengkap dari dua model Oppo Reno8 Series lainnya, seperti Reno8 4G dan Reno8 5G yang telah lebih dahulu dirilis.

"Lahirnya produk Oppo Reno8 Pro 5G terinspirasi dari Oppo R5 dengan desain casing dirancang simetris dan elegan. Oppo Reno8 series dibekali sensor kamera IMX," katanya, di Mall BEC, Jalan Purnawarman, Jumat (23/9/2022).

Oppo Reno (Istimewa)

Spesifikasi Oppo Reno8 Pro 5G dan spesifikasi Oppo Reno8 Pro 5G ini, kata Boyke, model tertinggi dari Oppo Reno Series. Spesifikasi unggulan ada pada kameranya. Dia mengatakan ponsel itu dibekali chip neural processing unit buatan Oppo yang bernama MariSilicon X.

"Ini (MariSilicon X) menjadikan ponsel ini istimewa dan hasilkan foto maupun video yang minim cahaya menjadi bagus layaknya kamera profesional. Kamera Oppo Reno8 Pro 5G ada dual flagship sensornya. Kamera belakang sudah mendukung fitur perekaman 4K Ultra Night Video dan 4K Ultra HDR Video," ujarnya.

Selain itu, kelebihan Oppo Reno8 Pro 5G memiliki baterai 4.500 mAh yang didukung fitur pengisian baterai cepat. Sedangkan untuk aspek layar, kata Boyke, ponsel ini gunakan panel AMOLED berukuran 6,7 inci beresolusi full HD plus.

"Harga Oppo Reno8 Pro 5G itu sekitar Rp 10 juta dan harga Oppo Reno8 Z 5G sekitar Rp 6 juta. Kedua ponsel ini sangatlah kuat dan ringan," ucapnya.

Brand Ambasador Oppo, Radityo, Oppo meluncurkan produk-produk terbaru dengan perubahan-perubahan baru yang out of the box.

"Kameranya Oppo the best banget sih. Lalu, banyak fitur baru, salah satunya bisa foto malam hari tetapi hasilnya foto yang jelas, karena memiliki MariSilicon X," katanya.