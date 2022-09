Chord Lagu Ari Sia Saha, Dinyanyikan Oleh Doel Sumbang: Ulah Kajongjona Ngabohong Jeung Ngabohong

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Ari Sia Saha.

Lagu Ari Sia Saha dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat, Doel Sumbang.

Tak jarang, sejumlah karyanya selalu menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Ari Sia Saha - Doel Sumbang

[Intro]

Dm G C E Am

Dm E

Am Dm

hey ari sia saha

E Am

beuh bisa gunta ganti rupa

F Dm

beuh bisa gunta ganti warna

E Am Dm E

ngawilah rasa ngabagi cinta..

Am Dm

hey ari sia saha

E Am

hirupsi ganu ilang rasa

F Dm

sok ngobral janji jeung jalirna

E Am A

bohong kaditu kadieu..

[Reff]

Dm G

ulah kajongjona ngabohong jeung ngabohong

C E Am

bisi lengkah matak ti tajong jeung ti tajong

Dm E

melak ka gorengan moal jadi hade

E

sabab kaduhung datangnya nangke

Am Dm E

ah aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi rasa..

Am Dm E

ohuwoo aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi dua..

Am Dm E

ah aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi rasa..

Am Dm E

ohuoo aku terjebak..dalam dilema

Am Am

kabina bina..

[Musik]

Dm G C E Am

Dm E

