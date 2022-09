AC Milan akan Pamerkan Trofi Juara Serie A di London Inggris dan New York Amerika Serikat

TRIBUNJABAR.ID - Untuk merayakan keberhasilan meraih scudetto alias simbol perisai penanda juara Liga Italia 2021-2022, AC Milan bersiap mengadakan tur trofi.

AC Milan bakal memamerkan trofi juara Liga Italia 2021-2022 melalui sebuah tur lintas benua.

Tahapan pertama Trophy Tour alias tur trofi scudetto ke-19 AC Milan akan dimulai pada Oktober ini, sebagai perwujudan dari slogan "From Milan to Many".

Kota London, Inggris, akan menjadi tujuan pertama AC Milan memamerkan trofi juara Liga Italia 2021-2022.

Tur trofi scudetto 2021-2022 AC Milan akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2022 di Boxpark Wembley, sehari menjelang laga fase grup Liga Champions 2022-2023 melawan Chelsea di Stamford Bridge.

London adalah kota yang bersejarah bagi AC Milan.

Gelar juara Liga Champions perdana AC Milan diraih di ibu kota Inggris itu, persisnya pada 1963.

Salah satu legenda AC Milan, Alessandro Nesta, akan memeriahkan acara tur trofi scudetto di London tersebut.

“Saya sangat senang bergabung dengan AC Milan dalam acara di London ini dan bertemu dengan fan setempat,” ujar Nesta dalam rilis yang dikirim AC Milan kepada Kompas.com.

“Saya memiliki warna merah-hitam di hati saya."