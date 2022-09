Chord dan Lirik Lagu Kabogoh Jauh, Dinyanyikan Darso: Mentas Laut Leuweung Gunung

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Kabogoh Jauh.

Lagu Kabogoh Jauh dinyanyikan oleh Darso, Sejumlah karyanya memang tak jarang menjadi lagu Sunda populer.

Chord lagu Kabogoh Jauh - Darso

Am

Boga kabogoh jauh

Dm E

Mentas laut leuweung gunung

Dm C

Tapi apel teu bingung

F Am

Cukup hallo na telepon

Am

Kuring di pulau jawa

Dm E

Manehna pulau sumatera

Dm C

Lamun malam mingguan

F Am

Mojok via SMS-an

Reff :

Am

Jelema palinter

Am Dm

Dunya beuki maju

G

Najan urang pajauh

F Am

Bisa ngobrol unggal waktu

Am Dm

Tiap SMS-an atawa nelepon

G

Teu jadi pikiran

F Am

Kajeun pulsa kabobolan

E F Am

Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna

