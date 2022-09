Laga Persib Bandung Kontra Persija Jakarta Akan Dihadiri The Jakmania, VPC Harapkan Tidak Ada Korban

Pemain Persija Jakarta merayakan gol. The Jakmania akan diundang ke Bandung kala Persija Jakarta menjadi tamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 2 Oktober.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah bobotoh bisa berdampingan dengan Aremania di Stadion Kanjuruhan, kini giliran bobotoh yang coba disandingkan dengan The Jakmania.

Momen yang akan dipakai adalah pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2022-2023.

Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, 2 Oktober.

"Rencananya mengundang The Jakmania ke Bandung, atau misalkan hanya petinggi The Jakmania saja. Itu semua masih perlu kami pastikan lagi," kata Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, saat ditemui di Graha Persib, Selasa (20/9/2022).

Walaupun begitu, pihaknya masih perlu memastikan kembali perihal kapasitas tiket untuk The Jakmania.

"Ada beberapa keputusan yang dibahas dan juga sudah keluar, tapi kami peluang memastikan lagi, terutama terkait jumlah tiket," katanya.

Menanggapi hal tersebut, humas Viking Persib Club (VPC), Hendri Darmawan, angkat bicara.

Dia mengatakan, VPC mempunyai harapan menghentikan pertikaian antar-suporter di Indonesia.

"Untuk sepak bola negeri ini, demi impian kami tidak ada korban-korban lagi dari tawuran antar-suporter, dan agar tidak ada lagi nyawa yang melayang. Tentu kami punya harapan seperti itu (perdamaian)," jelas Hendri kepada Tribunjabar.id.

Namun, dia menegaskan, persoalan dengan The Jakmania berbeda dengan persoalan Aremania saat di Stadion Kanjuruhan.

"Yang jelas antara kami (VPC) dan Aremania dan kami dengan The Jakmania itu berbeda, karena sejarahnya pun berbeda. Tapi balik lagi kita berharap yang terbaik, dan apakah wacana tersebut bisa tercapai atau tidak, kita butuh proses sampai ke sana (perdamaian)," ucapnya. (*)