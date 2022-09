Manajemen Persib Bandung Terus Matangkan Rencana The Jak Nonton Maung vs Macan, Ini Kabar Terbarunya

Persib Bandung vs Persija Jakarta. Manajemen Persib Bandung sedang mematangkan mengenai The Jak Mania yang mungkin bisa hadir di laga tanggal 2 Oktober di Stadion GBLA.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana menghadirkan The Jak Mania, dalam pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion GBLA Kota Bandung, Minggu (2/10/2022), terus dipersiapkan oleh manajemen tim Persib Bandung.

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama mengatakan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian Polda Jawa Barat, bersama perwakilan komunitas bobotoh telah dilakukan dalam pertemuan hari ini.

Di mana dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa hal, di antaranya mengenai jumlah tiket pertandingan, hingga mekanisme undangan kepada suporter tim tamu The The Jak Mania.

"Ada beberapa keputusan yang tadi dibahas dan juga sudah keluar, tapi kami perlu memastikan lagi, terutama terkait jumlah tiket, dan juga rencana mengundang The The Jak Mania ke Bandung, atau misalnya hanya petinggi The The Jak Mania saja, itu semua masih perlu kami pastikan lagi," ujarnya saat ditemui di Graha Persib, Selasa (20/9).

Adhi menuturkan, pihaknya sangat berharap dan menginginkan pertandingan klasik Liga Indonesia tersebut, dapat dihadiri oleh kedua kelompok suporter, sebagai upaya menciptakan iklim sepak bola yang aman, nyaman dan damai.

Namun hal tersebut, sangat bergantung pada izin dari pihak kepolisian, selaku perangkat keamanan pertandingan.

"Tentunya kami berharap, hal itu (mengundang The Jak Mania) bisa terealisasi. Karena terciptanya pertandingan sepak bola Indonesia yang aman, nyaman, dan rukun di masa depan adalah harapan dari kita semua. Akan tetapi semua itu kami serahkan kepada pihak kepolisian," ucapnya.

"Apakah nanti disetujui atau tidak, tapi yang jelas, kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, apalagi kami masih ada cukup banyak waktu hingga pekan depan sebelum tanggal 2 Oktober," ujar Adhi.

Menurutnya, salah satu koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pihaknya adalah, dengan Ketua Umum The Jak Mania yaitu, Dicky Sumarno dan Ketua Umum The Jak Mania sebelumnya yakni, Ferry Indrasjarief.