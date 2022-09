JNE Cirebon Perkuat Kemitraan Dengan Agen 

TRIBUNJABAR.ID, September, 2022 – Perkembangan jasa pengiriman semakin maju dan dibutuhkan, seiring dengan tren berbelanja online yang menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Sri Mulyati, pemilik sales counter Ciremai Raya, yang mulai bermitra bersama JNE pada tahun 2010, turut merasakan euforia tersebut. Sebelumnya, Sri merupakan salah satu karyawan bekerja di perusahaan swasta. Pandai melihat peluang kemitraan dan perkembangan bisnis online dan logistik, Sri pun terjun dan bergabung sebagai mitra agen di JNE Cirebon.

Dengan kerja keras dan konsistensi yang ditunjukanya, sales counter Ciremai Raya berhasil menjadi salah satu mitra agen terbaik di acara Agen Gathering JNE Cirebon yang dilaksanakan pada 10 September 2022. Sri juga mendapatkan 1 buah motor sebagai apresiasi JNE terhadap kinerja yang diberikan mitra agen Ciremai Raya.

Mufidz, Kepala Cabang JNE Cirebon, dalam sambutannya mengatakan, “JNE Cirebon, terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima bagi pelanggan”. Lebih lanjut Mufidz menyampaikan, Meski pandemi, para pelaku usaha tetap produktif dan semakin aktif dalam melakukan aktifitas berjualan online. Ditambah dengan pertumbuhan e-commerce dan socio-commerce, jumlah tersebut diprediksi meningkat.

Agen Gathering JNE Cirebon 2022

“Oleh karena itu, seluruh jaringan JNE Cirebon harus terus menerapkan seluruh prosedur pengiriman secara maksimal dengan memanfaatkan informasi dan teknologi, agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang,” tutur Mufidz.

Mengangkat tema ‘Leverage Digital Transformation Service to Increase Customer Satisfaction’, Mufidz menutup sambutannya dengan memberikan motivasi kepada seluruh mitra agen JNE Cirebon.

“JNE bisa lebih maju lagi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perusahaan yang terus dilakukan. Selain itu, terus menjadi perusahaan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi agar dapat selalu menyampaikan kebahagiaan bagi setiap pelanggan sesuai dengan tagline Connecting Happiness,” tambahnya.

Selain berbagai hal terkait kinerja dalam Agen Gathering JNE Cirebon 2022, dalam kegiatan ini juga hadir Murah Lestari selaku Head of Regional Jawa Barat, Novi Andrianto selaku Head of National Retail, serta pemaparan terkait pajak oleh Nurhayati Harianja selaku Head of Tax Departemen JNE.

Firman Ramadan selaku Deputy Sales Manager JNE Cirebon pun turut memberikan pesan dalam kegiatan agen gathering yang dilaksanakan di Hotel Santika Cirebon, “Sejatinya, seorang mitra merupakan seorang pengusaha yang harus bisa mengubah proses dan hasil menjadi lebih baik.

Dimulai dengan terus dapat bersyukur dan mengingat dua nikmat, yaitu nikmat sehat. Saat diberikan kesehatan, kita harus terus bersemangat dan mengupgrade ilmu, terlebih di era serba digital pada saat ini”, tutup Firman.

Di puncak acara, penghargaan diberikan kepada 7 agen atau mitra terbaik JNE di Cirebon yang telah menunjukan konsistensi dalam kinerja maksimal di tahun 2022, serta pembagian doorprize untuk para mitra agen yang telah hadir.

Pada kesempatan itu, selain penghargaan untuk sales counter Ciremai Raya sebagai mitra terbaik, sales counter Pangeran Drajat pun dianugrahi agen terbaik 2022 dengan mendapatkan hadiah logam mulia, sedangkan sales counter agen Pelajar mendapatkan satu set pc komputer.