Tak Hanya Best XI, Maung Persib Bandung Ini Juga Raih Best Goal, Bobotoh: Pesulap Rambut Putih

TRIBUNJABAR.ID - Striker Persib Bandung Ciro Alves berhasil meraih Best XI of The Week sekaligus Best Goal of The Week di Liga 1 2022/2023 pekan ke-10.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ciro Alves berhasil menjadi jajaran Best XI of The Week bersama gelandang Persib Beckham Putra.

Tidak sampai di situ, Ciro Alves juga menambahkan catatan prestasinya dengan terpilih sebagai Best Goal of The Week pekan ke-10.

Gol tersebut dicetak di menit ke-44' dan merupakan gol kedua setelah gol pertamanya dicetak di menit ke-31.

Tim Persib Bandung juga memberikan pengumuman atas keberhasilan Ciro Alves tersebut di Instagram resminya pada Senin (19/9/2022).

"Gol Ciro di menit ke-44 saat melawan Barito terpilih sebagai best goal of the week 10, dan Beckham Putra yang kembali menyabet Best young player di BRI Liga1 22/23," tulis Instagram @persib dalam keterangannya.

Saat Persib Bandung berhadapan dengan Barito, Ciro Alves mampu memenangkan duel dengan Renan Alves.

Pemain asal Brasil itu mendapatkan umpan lambung dari Marc Klok di sisi kiri perhatanan Barito.

Kemudian Ciro Alves mengadu skill sprint-nya dengna Frank Sokoy.

Akhirnya Ciro Alves menendang bola dengan tendangan punggung kaki kanan ke arah tiang jauh gawang.