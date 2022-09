Resmi Miliki Laboratorium Sentral, Unpad-Biofarma Siap Berikan Pelatihan Teknologi Pembuatan Vaksin

Direktur Operasional Biofarma, Rahman Roestan (paling kanan) dan Rektor Unpad, Rina Indiastuti (keempat dari kiri) pada acara Lab Sentral Unpad sebagai laboratorium jejaring OIC Center of Excellence on Vaccine and Biotechnology di gedung Lab Sentral Unpad, Jatinangor, Senin (19/9/2022).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Univeritas Padjadjaran (Unpad) bersama Biofarma meresmikan Laboratorium Sentral Unpad yang secara resmi menjadi laboratorium jejaring PT Biofarma pada program Organization of Islamic Cooperation (OIC) Center of Excellence on Vaccine and Biotechnology.

Melalui program ini, empat peneliti dari negara anggota OKI akan mempelajari teknologi vaksin, salah satunya di Lab Sentral Unpad.

Rektor Unpad, Rina Indiastuti, menyebutkan bahwa Lab Sentral Unpad telah ditunjuk Kementerian Kesehatan RI sebagai jejaring untuk program “COMSTECH OIC Fellowship Program” oleh OKI.

Pada program tersebut OKI melalui lembaga COMSTECH memberikan beasiswa kepada para peneliti negara anggota untuk belajar mengenai teknologi pembuatan vaksin di Indonesia.

“Empat partisipan dari negara Mesir dan Pakistan akan mengikuti pelatihan dan riset tentang vaksin dan bioteknologi,” ujar Rina usai meresmikan Lab Sentral Unpad sebagai laboratorium jejaring OIC Center of Excellence on Vaccine and Biotechnology di gedung Lab Sentral Unpad, Jatinangor, Senin (19/9/2022).

Menurut Rina, salah satu keunggulan yang dimiliki Lab Sentral Unpad adalah adanya beragam disiplin ilmu dimana para peserta nantinya tidak hanya belajar mengenai teknologi dari satu bidang ilmu, melainkan mendapat banyak pengetahuan multidisiplin.

Selain itu, riset yang dilakukan di Lab Sentral Unpad bersifat komprehensif yaitu riset yang dikembangkan dimulai dari riset dasar hingga aktivitas riset yang mengarah ke hilirisasi dan kolaborasi dengan industri.

Karena itu, Lab Sentral Unpad dapat menjadi fasilitas pengembangan iptek khususnya di bidang kesehatan.

“Insyaallah laboratorium ini bisa melakukan banyak hal dalam menyelesaikan problem di masyarakat,” katanya.

Rina menjelaskan bahwa dalam pengembangan vaksin di Indonesia, Unpad telah lama menjalin kerja sama dengan Biofarma.