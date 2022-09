Ketum Demokrat Utamakan Pembangunan SDM, Kader di Pangandaran Siap Berjuang

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pandangan Demokrat menyangkut visi, strategi dan kebijakan pembangunan ke depan.

Berbeda dengan kebijakan Pemerintahan saat ini, Demokrat justru mengutamakan pembangunan manusia.

Tentu, tanpa mengabaikan infrastruktur. Infrastruktur pun, seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah, serta mencakup semua sektor.

"Bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol. Sekali lagi, pembangunan infrastruktur tetap penting, namun harus dilakukan secara bertahap," ujar AHY melalui rilis pidatonya yang diterima Tribunjabar.id, Jum'at (16/9/2022) malam.

"Mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, dan investasi swasta yang sehat, Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar."

Kata Ia, utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal. Utang Indonesia saat ini, sebesar Rp 7.163 Triliun Rupiah, atau meningkat Rp 4.500 Triliun .

"Ini merupakan risiko tersendiri, bagi perekonomian kita. Sebab, di samping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya, jika perekonomian global dan nasional, terguncang dalam krisis," katanya.

Ingat, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis, atau krisis utang. Pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia.

"Izinkan saya, kembali menggaris bawahi pentingnya pembangunan manusia ke depan, di samping pembangunan infrastruktur," ucap AHY.

Pembangunan SDM, memang membutuhkan waktu yang panjang. It is a never ending journey.