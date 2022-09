Dua Menit Masuk Lapangan Paulo Dybala Cetak Gol, Dipuji Jose Mourinho Setinggi Langit

AFP/ALBERTO PIZZOLI

Paulo Dybala merayakan gol yang dia cetak untuk AS Roma saat melawan Monza pada laga lanjutan Liga Italia, Rabu (31/8/2022) dini hari WIB. Dybala mencetak dua gol untuk kemenangan AS Roma dengan skor 3-0. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, memuji kualitas Paulo Dybala yang bisa memberikan perubahan signifikan di timnya dalam laga Liga Europa 2022-2023.