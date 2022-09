Ini 3 Tempat Penukaran e-Ticket Persib Bandung vs Barito, Cermati Alamatnya Ada 2 Lokasi Baru

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Panitia penyelenggara pertandingan Persib Bandung menetapkan tiga lokasi penukaran elektronik tiket (e-ticket) pertandingan Persib melawan Barito Putera, yang akan berlangsung di Stadion GBLA Kota Bandung, Jumat (16/9).

Bobotoh Persib Bandung bisa menukarkan e-ticket di Komando Distrik Militer (Kodim) 0618, Jalan Bangka No. 2, Kota Bandung, kemudian Pussenif PPI, Jalan Cisokan No. 2 Kota Bandung, dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Jalan Gatot Soebroto No. 97 Kota Bandung.

Dua dari tiga lokasi ini penunjukkan hal baru untuk memudahkan bobotoh menukarkan e-ticket laga Persib Bandung.

Sebelumnya lokasi penukaran e-ticket Persib bisa dilakukan di Bataliyon Zeni Tempur (Yonzipur) 9, Jalan A.H. Nasution No.22, Ujung Berung, dan Pendopo Papuri Progresif Sport Center, Jalan Soekarno Hatta, Gedebage.

Media Officer Persib, M. Jatnika Sadili menjelaskan, perubahan dan penambahan lokasi penukaran e-ticket tersebut, sebagai upaya untuk mengakomodir animo bobotoh, dalam mendapatkan akses menonton pertandingan kandang Persib di Stadion GBLA Kota Bandung.

"Perubahan dan penambahan lokasi ini, karena kami terus melakukan evaluasi dan memudahkan para bobotoh untuk mendapatkan tiket pertandingan kandang Persib. Serta mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan saja," ujarnya saat ditemui di Graha Persib, Kamis (15/9)

Menurutnya, bobotoh yang telah membeli e-ticket secara online, melalui PERSIBApps dan dengan mengakses laman PERSIB.co.id atau PERSIBstore.id, dapat melakukan penukaran mulai pukul 07.00 WIB, Jumat (16/9/2022).

Penukaran e-ticket dengan gelang penanda hanya bisa dilakukan dengan membawa KTP fisik asli dan tidak bisa diwakilkan kepada pihak manapun.

Bagi bobotoh berusia di bawah 18 tahun yang juga akan menukarkan e-ticketnya harus disertai dengan membawa Kartu Identitas Anak (KIA) atau kartu pelajar, kartu keluarga (KK) dan menunjukkan sertifikat vaksin PeduliLindungi dosis kedua

"E-ticket yang sudah ditukarkan menjadi gelang penanda, harus dikenakan di pergelangan tangan kiri sebelum memasuki wilayah Stadion GBLA Kota Bandung, karena akan ada pengecekan oleh petugas. Pengecekan akan dilakukan secara bertahap, hingga pintu masuk stadion," katanya. (Cipta Permana).