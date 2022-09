Striker Persib Bandung Ciro Alves Siap Move On Setelah Cedera, Disemangati Bobotoh: Terus Berproses

TRIBUNJABAR.ID - Striker Persib Bandung, Ciro Alves siap move on setelah menjalani pemulihan cedera panjang.

Ciro Alves baru kembali aktif membela Persib Bandung setelah cederanya berangsur pulih.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Ciro Alves cedera saat menghadapi Persebaya di laga pra-musim beberapa waktu lalu.

Hampir dua bulan lamanya Ciro Alves absen dalam beberapa laga Persib Bandung di Liga 1 musim ini.

Beberapa kali Ciro Alves menyampaikan perasaan kecewa terhadap dirinya yang tidak bisa secara langsung membela Pangeran Biru.

Tetapi kini Ciro Alves siap move on dan menunjukkan bahwa dirinya layak disebut sebagai bomber Persib Bandung.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan Instagram miliknya Selasa (13/9/2022).

Pemain asal Brasil itu mengunggah foto-fotonya ketika menjalani pertandingan melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan pada Minggu (11/9/2022).

"Sometimes without understanding, i will move on with hard work.

(Terkadang tanpa dipahami, saya akan berjalan terus dengan kerja keras)," tulis Ciro Alves, dikutip dari Instagram @ciroofficial pada Rabu (14/9/2022).