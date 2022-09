Jadi Pelanggan Setia Yamaha, Pria Ini Beruntung Dapat Hadiah Fazzio Hybrid-Connected

Foto kreatifitas Arief Munandar untuk Yamaha Day Photo Competition. Dengan Mio saat prewedding bersama istri (2009) & dengan All New Nmax 155 Connected/ABS bersama istri dan anak (2022)

TRIBUNJABAR.ID, Motor Fazzio Hybrid-Connected semakin populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Beragam keunggulan skutik itu membuat konsumen menjadikannya sebagai motor impian untuk dimiliki.

Termasuk konsumen loyal Yamaha yang telah mengoleksi berbagai line up motor Yamaha, juga menginginkan Fazzio Hybrid-Connected.



Hal itu dirasakan pula oleh Arief Munandar, pelanggan setia Yamaha yang menyukai Fazzio Hybrid-Connected. Dirinya beruntung bisa mendapatkan motor Classy Yamaha itu karena menjadi pemenang pertama Yamaha Day Photo Competition yang digelar 1-31 Juli 2022.

Pada pengumuman juara di akhir Agustus 2022 lalu, Arief Munandar berhak memperoleh hadiah utama satu unit Fazzio Hybrid-Connected.



”Saya pecinta motor Yamaha, kualitas produk pabrikan ini sudah terbukti dan saya rasakan mulai dari saat memiliki Mio, lalu Soul GT, Fino dan All New Nmax 155 Connected/ABS.

Dan kini bisa menambah line up motor Yamaha dengan Fazzio setelah mengikuti lomba foto Yamaha Day, tentunya saya sangat senang sekali. Saya tahu tentang Fazzio awalnya dari review di YouTube. Motor ini unik, berbeda dari yang lain, tampilan trendy dengan warna-warna berani, dan fitur-fiturnya modern.

Fazzio merupakan bukti produk Yamaha selalu out of the box, kerap menjadi pelopor dan trendsetter. Teknologi yang dihasilkan Yamaha update dan inovatif sesuai perkembangan zaman seperti yang dimiliki Fazzio.

Hadiah Fazzio ini akan digunakan oleh istri saya yang memimpikan motor ini karena motor modis, cocok sekali untuk dia, membuatnya percaya diri,” ungkap Arief Munandar.



Pria asal Semarang yang menetap di Bekasi itu menambahkan, kualitas motor-motor produksi Yamaha selalu memuaskan dirinya dan telah mendukung kehidupannya sampai sekarang. Mio pernah mejadi kendaraan harian membantu aktivitas dirinya dan saat berdagang. Lalu sekarang ada All New Nmax 155 Connected/ABS buat weekend kulineran bersama keluarga.



Tak disangka, dengan mengikuti Yamaha Day Photo Competition mengantarkannya menjadi juara pertama yang mendukungnya menambah koleksi motor Yamaha. Apalagi mendapatkan motor yang tengah diburu oleh banyak konsumen yaitu Fazzio Hybrid-Connected.



Selengkapnya, foto kreatifitas Arief Munandar untuk Yamaha Day photo competition dan daftar pemenang lainnya dapat dilihat pada link media sosial Instagram @yamahaindonesia berikut : https://www.instagram.com/p/Ch3sUcjski2/?igshid=MDJmNzVkMjY persen3D