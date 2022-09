Sukses Debut Jadi Pelatih Fisik Persib Bandung, Carlos Rodriguez Dipuji Bobotoh: Good Job Coach!

TRIBUNJABAR.ID - Carlos Rodriguez sukses di laga debutnya menjadi pelatih fisik Persib Bandung, banjir pujian dari bobotoh.

Pada pertandingan Liga 1 pekan kesembilan Persib Bandung menang atas Arema FC dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, (11/9/2022).

Kedua gol dicetak oleh Beckham Putra (49') dan David da Silva (88').

Laga tersebut sekaligus menjadi debut bagi pelatih fisik baru Persib Bandung, Carlos Rodriguez.

Pada pertandingan tersebut Carlos Rodriguez berdampingan bersama Yaya Sunarya.

Pelatih asal Spanyol itu pun merasa senang bisa memenangkan pertandingan debutnya tersebut.

Hal itu disampaikan melalui unggahan Instagram miliknya, Minggu (11/9/2022).

Sang pelatih membagikan foto-fotonya ketika sedang bertugas melatih para Pangeran Biru di Stadion Kanjuruhan.

"Debut and win this match... It's amazing (debut dan memenangkan pertandingan ini sangat luar biasa)," tulis Carlos Rodriguez dikutip dari Instagram @cgr_fitness_coach pada Selasa (13/9/2022).

Carlos juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada dukungan bobotoh di laga debutnya itu.