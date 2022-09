Together We Are the Champions, Bersama Indonesia Daya Motor Terus Bertumbuh Jadi Perusahaan Unggul

Rayakan HUT ke-20th, PT.Daya Anugrah Mandiri berikan apresiasi kepada karyawan dan konsumen setia melalui gelaran Anniversary dengan tema Together We Are the Champions

TRIBUNJABAR.ID, Bandung, 12 Mei 2022 – Merayakan HUT ke-20th, PT.Daya Anugrah Mandiri atau yang lebih dikenal Daya Motor memberikan apresiasi kepada karyawan dan konsumen setia melalui gelaran Anniversary dengan tema Together We Are the Champions. Tanpa mengurangi kemegahan dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, pelaksanaan tahun ini dilakukan secara hybrid dengan menggunakan media online dan offline.

Rayakan HUT ke-20th, PT.Daya Anugrah Mandiri berikan apresiasi kepada karyawan dan konsumen setia melalui gelaran Anniversary dengan tema Together We Are the Champions (dok. Daya Motor)

Perayaan acara HUT ini dihadiri oleh Krisgianto Lilikwargawidjaja selaku Komisaris Daya Motor, Octavianus Dwi Putra selaku Chief Executive Astra Motor, Lerri Gunawan selaku COO PT Daya Adicipta Motora, Anwar Joesoef selaku Director Daya Adicipta Wisesa, Antony Sastro Jopoetro selaku Marketing Director FIF, Andy Susanto selaku Head of Retail Motorcycle Financing Adira Finance, Victoria Rusna selaku President Director Summit Oto Finance, Rudy Santoso selaku President Director MCF, Wibowo selaku Marketing Director WOM, Yanto Tjia selaku Marketing Director Mandiri Utama Finance, manajemen perusahaan, bank, asuransi dan seluruh karyawan Daya Motor dengan total peserta lebih dari 2.000 orang.

Kegiatan perayaan HUT Daya Motor berlangsung meriah. Dibuka dengan penampilan dance, pemutaran video serta ucapan ulang tahun dari para karyawan Daya Motor, Konsumen Loyal, Main Dealer, Finance Company, dilanjutkan dengan pemutaran video dokumentasi kegiatan CSR kepada yayasan kemanusiaan, pemotongan kue serentak di 20 Cabang secara online, Doorprize, dan diakhiri dengan pengumuman pemenang lomba yang diikuti oleh semua Champions Daya Motor.

Dalam pidatonya, CEO Daya Motor, Suryani Judohartono mengatakan bahwa saat ini Daya Motor sedang berfokus untuk menjadi jaringan penjualan dan layanan purna jual sepeda motor Honda terbaik di Indonesia dengan menjadikan konsumen pelanggan seumur hidup, membangun perusahaan yang selalu tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan. Lebih lanjut, Suryani mengatakan bahwa kini Daya Motor telah menanamkan Value Proposition Cepat Handal Akrab Mudah sebagai uniqueness perusahaan sehingga menjadikan Daya Motor pilihan konsumen. “Semoga Daya Motor menjadi tanah yang subur bagi seluruh karyawan, untuk mengembangkan potensi dirinya memberikan manfaat bagi seluruh stakeholders serta berkontribusi maksimal terhadap kemajuan Honda Motor di seluruh Indonesia sejalan dengan tema HUT kali ini: Together We Are the Champions” tutup Suryani.

Daya Motor Berbagi Ke Sesama

Sebagai wujud kebahagiaan di usia yang telah menginjak 20 tahun, Daya Motor melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui kegiatan sosial dengan menyerahkan bantuan logistik berupa kebutuhan pangan yang diserahkan oleh perwakilan Manajemen Daya Motor dan diterima oleh perwakilan Yayasan Panti Asuhan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Bulan April yang merupakan salah satu rangkaian acara HUT Daya Motor. Tujuan kegiatan CSR ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Daya Motor terhadap sesama dengan tindakan nyata yang sejalan dengan key Behavior Compassion yang selalu dipegang teguh terdapat pada Triputra DNA.

Daya Motor berharap kegiatan CSR ini dapat menerbarkan hal positif serta memberikan semangat tinggi kepada para generasi muda untuk terus belajar dan menjadi generasi yang siap untuk membangun negeri.

Apresiasi Konsumen Loyal Daya Motor

Selaku Dealer Sepeda Motor Honda yang telah hadir selama 20 tahun, Daya Motor secara konsisten terus menjaga kesetiaan konsumen melalui berbagai upaya. Salah satunya sebagai bentuk apresiasi atas dukungan konsumen setia, kami memberikan hadiah berupa helm atau jaket.

Program ini dilaksanakan di 20 cabang Daya Motor terpilih sebagai berikut: Daya Motor Batam, Daya Motor Binjai, Daya Motor Cikampek, Daya Motor Cikupa, Daya Motor Citeureup, Daya Motor Garut, Daya Motor Karawang, Daya Motor Koba, Daya Motor Majalengka, Daya Motor Manado, Daya Motor Mataram, Daya Motor Palopo, Daya Motor Pontianak, Daya Motor Purwakarta, Daya Motor Rimbo Bujang, Daya Motor Samarinda, Daya Motor Sintang, Daya Motor Soekarno Hatta, serta Daya Motor Tasikmalaya.

Untuk memanjakan konsumen pada perayaan HUT ke-20 tahun ini, Daya Motor beserta jaringannya juga memberikan berbagai promo menarik, yaitu berbagai diskon spesial mulai dari diskon service, aksesoris, Honda Genuine Apparel dan gebyar potongan angsuran.