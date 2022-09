Hormati Wafatnya Sang Ratu, Liga Inggris Pekan Ini Resmi Ditunda, Tak ada Man City vs Tottenham

TRIBUNJABAR.ID - Pertandingan Liga Premier Inggris yang akan digelar pada akhir pekan ini dibatalkan karena Inggris memasuki masa berkabung setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II.

Liga Premier mengkonfirmasi bahwa putaran pertandingan telah ditunda dan kemungkinan tidak akan dimainkan hingga 2023 karena ada Piala Dunia.

Sebuah pernyataan dari Liga Premier pada Jumat pagi berbunyi: “Pada pertemuan pagi ini, klub Liga Premier memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Ratu Elizabeth II".

“Untuk menghormati kehidupan dan kontribusinya yang luar biasa kepada bangsa, dan sebagai tanda penghormatan, pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini akan ditunda, termasuk pertandingan Senin malam.”

Sebuah pernyataan dari EFL berbunyi: “Selanjutnya diskusi pada Jumat pagi telah ditentukan bahwa semua pertandingan EFL dari 9-10 September akan ditunda sebagai tanda penghormatan oleh Olahraga Nasional atas meninggalnya HRH Ratu Elizabeth II.

“Ini selaras dengan pendekatan yang akan diambil Liga Premier dan FA dengan kompetisi mereka akhir pekan ini. Informasi lebih lanjut, sehubungan dengan bagaimana sepak bola, klub dan pendukung mereka akan memperingati pemerintahan Yang Mulia akan dikonfirmasi pada titik yang tepat. Detail mengenai game yang diatur ulang akan diumumkan pada waktunya."

Richard Masters, kepala eksekutif Liga Premier, mengatakan mereka ingin memberikan penghormatan kepada Ratu Elizabeth atas jasa panjang dan tak tergoyahkan untuk negara mereka.

"Sebagai ratu terlama kami, dia telah menjadi inspirasi dan meninggalkan warisan luar biasa setelah kehidupan penuh dedikasi. Ini adalah saat yang sangat menyedihkan bukan hanya bagi bangsa tetapi juga bagi jutaan orang di seluruh dunia yang mengaguminya, dan kami bergabung bersama semua orang yang berduka atas kepergiannya,” ujarnya.

Beberapa pertandingan ditunda penyelenggaraannyanya adalah laga antara Fulham vs Chelsea, Man City vs Tottenham, Leicester Vs Aston Villa, Liverpool vs Wolves, Bournemouth vs Brighton, dan Southampton vs Brentford, Arsenal Vs Everton, Crystal Palace Vs Man United, West Ham Vs New Castle, Leeds United Vs Nottingham Forest, serta Brighton Vs Crystal Palace.

Pada hari Jumat, Pemerintah Inggris mengatakan 'tidak ada kewajiban' untuk menunda pertandingan akhir pekan ini dan bahwa keputusan untuk membatalkan adalah 'atas kebijaksanaan masing-masing organisasi'.

Namun, Liga Premier mengumumkan keputusannya tak lama setelah pertemuan dengan semua 20 klub pada pukul 11 ​​pagi pada Jumat pagi. (tribun network/mba)

