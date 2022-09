Masih Ingat Aulia Sarah Pemeran Badarawuhi di Film KKN Desa Penari? Dilamar Kekasih Kini Siap Nikah

TRIBUNJABAR.ID - Bagi Anda yang menonton film KKN di Desa Penari, masih ingat Aulia Sarah, pemeran Badarawuhi?

Artis peran Aulia Sarah kini membawa kabar bahagia.

Belum lama ini, Aulia Sarah dilamar kekasihnya.

Diketahui, pemeran Badarawuhi di film KKN di Desa Penari itu dilamar pacarnya bernama Adityar Zulhyandra Aladin.

Kabar bahagia itu dibagikan Aulia melalui Instagram-nya.

Aulia dilamar pada Selasa lalu (6/9/2022).

"06.09.2022

best surprise ever.. i said yaaas

(kejutan terbaik, aku bilang bersedia)

#bismillah," tulis Aulia.