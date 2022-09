Chord Lagu Karang Hawu, Dinyanyikan Fanny Sabila feat Maliq Ibrahim: Maheutkeun Janji Pasini

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Karang Hawu.

Lagu Karang Hawu dinyanyikan oleh Fanny Sabila feat Maliq Ibrahim.

Tak jarang karya Fanny Sabila selalu menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Karang Hawu - Fanny Sabila

Intro : F Am E F Am

Am F Am F Am

Am Dm

Di basisir laut Palabuan Ratu

Bb Am

di palebah batu ngampar Karang Hawu

C

Bari nyawang katengah lautan

Bb Am

Hate pinuh panghareupan

.

Int. F Am

.

Am Dm

Di sarengan ku bebende di gigireun

Bb Am

Rema panangan silih cepang silih ranggeun

C

Hiliwir angin dalinding katresna

Bb Am F

Mapaesan cinta urang

.

Bb

Patutur tutur ombak nu silih surungkeun

C Am

Ting jelegur nembrak kana Karang Hawu

Bb

Kadedeuh kanyeah cinta nu urang

C Am

Kukuh pengkuh di Karang Hawu

.

Reff :

Am Bb

Tempat wisata Palabuhan Ratu

Bb

Ceuk dongeng cenah ceuk beja

Dm Am

Kantos sumping ibu ratu

.

Am Bb

di Karang Hawu tempat anu endah

Am

Nga didinya pisan

G Am

Maheutkeun janji pasini

.

Am F

di Karang Hawu

Am C

Palabuhan Ratu

F Am

Aya carita urang duaan

Bb C Am

Teukeneun katuruneun

.

Musik : Am F.. Bb Am

F Am Dm E Am

.

Am Dm

Di sarengan ku bebende di gigireun

Bb Am

Rema panangan silih cepang silih ranggeun

C

Hiliwir angin dalinding katresna

Bb Am F

Mapaesan cinta urang

.

Bb

Patutur tutur ombak nu silih surungkeun

C Am

Ting jelegur nembrak kana Karang Hawu

Bb

Kadedeuh kanyeah cinta nu urang

C Am

Kukuh pengkuh di karang hawu

.

Reff :

Am Bb

Tempat wisata Palabuhan Ratu

Bb

Ceuk dongeng cenah ceuk beja

Dm Am

Kantos sumping ibu ratu

Am Bb

Di karang hawu tempat anu endah

Am

Nga didinya pisan

G Am

Maheutkeun janji pasini

.

Am F

Di Karang Hawu

Am C

Palabuhan Ratu

F Am

Aya carita urang duaan

Bb C Am

Teukeneun katuruneun

