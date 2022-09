Carlos Rodriguez Senang Jadi Pelatih Fisik Baru Persib Bandung, Bobotoh Auto-Follow Medsos: Edankeun

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih fisik baru Persib Bandung, Carlos Rodriguez mengaku senang jadi bagian Maung Bandung. Para bobotoh langsung banjiri media sosial miliknya.

Tim Persib Bandung mengumumkan dua ucapan Wilujeng Sumping melalui Instagram resminya pada Rabu (7/9/2022).

Salah satunya ialah pelatih fisik baru Persib Bandung, Carlos Rodriguez.

Bergabung bersama Persib Bandung, Carlos Rodriguez pun mengaku senang bisa menjadi bagian skuat Maung Bandung.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan Instagram pada Kamis (8/9/2022).

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu mengunggah foto dirinya dengan ucapan Wilujeng Sumping.

"Persib 2022. Glad to be here (senang bisa berada di sini)," tulis Carlos Rodriguez dengan emoji bendera Indonesia, dikutip dari Instagram @cgr_fitness_coach pada Kamis.

Baca juga: Sosok Kiper Persib Bandung Ini Baru 2 Kali Main di Liga 1, Persaingan Penjaga Gawang Makin Sengit

Selain itu, Carlos Rodriguez juga menyatakan dirinya membawa tujuan baru kala bergabung bersama Persib Bandung.

"New goals are coming (tujuan baru segera datang)," tambahnya.

Instagram sang pelatih pun mendadak mendapatkan banyak pengikut atau followers.