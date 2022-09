Bulan September, Ada Diskon Senilai Rp 1 Juta Khusus Pembelian Honda CB150X

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – PT Daya Adicipta Motora (DAM) bekerja sama dengan seluruh jaringan Dealer sepeda motor Honda di Jawa Barat memberikan promo menarik pada bulan September 2022 khusus untuk Pekerja PNS, BUMN, Pelajar atau Mahasiswa berupa potongan khusus senilai Rp 1,000,000.- pembelian Honda CB150X.

Promo ini berlaku pembelian secara cash maupun kredit bagi konsumen Repeat Order (Honda Supra, Honda Scoopy, Honda Vario, Honda PCX, Honda ADV 150 Series, & All Sport Honda) dan Trade in selain Honda. Honda CB150X dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 33,450,000.- dan untuk varian Special Edition (SE) Rp 33,950,000.-.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan DAM bersama jaringan dealer Honda di Jawa Barat menawarkan program spesial bagi konsumen setia Honda yang menginginkan motor sport adventure touring 150cc yang juga nyaman untuk digunakan sehari-hari. Untuk memilikinya, CB150X dapat dipesan di jaringan dealer Honda terdekat yang berada di seluruh wilayah Jawa Barat.

“CB150X dapat menjadi pilihan baru bagi Konsumen yang berjiwa petualang dalam mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari hobi, dan mencari pengalaman berkendara baru yang berkesan dalam mengeksplorasi keanekaragaman budaya dan keindahan alam negeri yang kita cintai ini,” ujar Handi.

CB150X hadir dengan tiga pilihan warna yaitu Mandala Red, dan Amazon Matte Green. Untuk varian Special Edition (SE) terdapat warna Volcano Matte Black melengkapi pilihan berkendara penggunanya.

CB150X merupakan jawaban bagi masyarakat yang menyukai tantangan dan membutuhkan partner berkendara yang tepat ketika berpetualang untuk menjelajahi keindahan alam Indonesia. Motor sport terbaru Honda ini menyuguhkan performa responsif dan sensasi ketangguhan berpetualang ketika berkendara sehari-hari maupun touring jarak jauh.

CB150X dibekali mesin terbaru 150cc DOHC berpendingin cairan dengan transmisi 6-percepatan dengan power maximum 11,5kW/9.000rpm dan torsi maksimum di angka 13,8Nm/7.000rpm mampu menghadirkan performa berkendara yang powerful dan responsive terutama pada putaran tengah pada kontur jalan berbatu dengan kecepatan maksimum hingga 114 km/jam dan akselerasi 0-200 meter 10,9 detik. Didukung dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI menjadikan model ini ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan bakar yaitu 38 km/L berdasarkan hasil tes ECE R40.