Jadwal Liga 1 2022, Thomas Doll Malah Senang Persija Jakarta Main Malam Lagi

TRIBUNJABAR.ID - Dalam jadwal Liga 1 2022 pekan kesembilan, Persija Jakarta bakal bermain malam melawan tuan rumah Barito Putera.

Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tidak seperti pelatih lainnya di Liga 1 2022-2023, dengan senang hati timnya bermain malam hari.

Persija Jakarta, bakal melawat ke Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan, Minggu (11/9/2022).

Menurut Thomas Doll cuaca malam hari sangat pas untuk para pemain asing Persija Jakarta.

Seperti diketahui ada perubahan jadwal kick off pertandingan antara Barito Putera melawan Persija Jakarta.

Awalnya laga tersebut akan bertanding pada pukul 16.00 WIB, tetapi diundur menjadi 20.30 WIB.

Perubahan kick off pertandingan itu sesuai arahan dan surat dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang dikirimkan ke Barito Putera dan Persija Jakarta.

Selain duel Barito Putera Vs Persija Jakarta, ada tiga pertandingan lagi yang harus berubah jadwal.

Ketiga match itu yakni PSM Makassar Vs Persebaya Surabaya, Bali United Vs Dewa United, dan Arema FC Vs Persib Bandung.

Sementara itu Thomas Doll sudah tidak sabar untuk datang ke Kalimantan Selatan.