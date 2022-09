Chord dan Lirik Lagu Buleud, Dinyanyikan Fanny Sabila: Narimakeun Cinta Nu Leungit

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Buleud.

Lagu Buleud dinyanyikan oleh Fanny Sabila.

Tak jarang karya Fanny Sabila menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Buleud - Fanny Sabila

Intro : Am G F G Am

Am

lain sakali

G

anjeun teh ngulang ngulang deui

F

kasalahan sami

E

mani neungteuli nganyeunyeuri

Int. Am G F Am

.

Am

tega tegana

G

teu bosen bosen ngumbar ngumbar cinta

F

taya puas puas na

E

luka liku ngagulkeun dusta

.

Dm Am

lain sabaraneun lain dagoaneun

F G

asa buntu teu manggih jalan

Am

keur kasaean

.

Int. F G Am

.

Am

saha nu ridoeun

G

didua keun ditilukeun

F G Am

hate kapanasan awak katirisan

Am

abdirela pasrah

G

cape kagugulung masalah

F G Am

hate geus karancang teu ka ubaran

.

Int. F Em G Am

F G Am

.

Reff :

Am

menit ieu abdi pamit

Dm

narimakeun cinta nu leungit

F

ngapungkeun rasa nu pait

Am E

ka luhur langit

.

Am

abdi rela undur diri

Dm

ngubur panghareupan nu suci

F

malidkeun rasa kanyeuri

Am

neunagkeun ati

.

#)

Dm

kajeun asa beurat ngalengkah

Am

kajeun abdi can boga arah

F G-G

abdi buleud, buleud, buleud

Am

lepas ti anjeun

.

Musik : Am Dm G F

G F Am

G F G Am

.

Reff :

Am

menit ieu abdi pamit

Dm

narimakeun cinta nu leungit

F

ngapungkeun rasa nu pait

Am E

ka luhur langit

.

Am

abdi rela undur diri

Dm

ngubur panghareupan nu suci

F

malidkeun rasa kanyeuri

Am

neunagkeun ati

.

#)

Dm

kajeun asa beurat ngalengkah

Am

kajeun abdi can boga arah

F G-G

abdi buleud, buleud, buleud

Am

lepas ti anjeun

