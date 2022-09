Sosok Reza Gunawan Suami Dewi Lestari, Pakar Penyembuhan Holistik, Sempat Mengalami Storke

TRIBUNJABAR.ID - Suami Dewi "Dee" Lestari sekaligus praktisi penyembuhan holistik, Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa (6/9/2022).

Keponakan Reza Gunawan mengkonfirmasi terkait penyakit yang sempat dialami oleh Reza Gunawan sebelum meninggal dunia.

Dimana Reza Gunawan dikabarkan sempat mengalami stroke dan pendarahan otak sebelum meninggal dunia.

"Om Reza meninggal dunia karena memang sudah sakit selama sebulan, karena stroke dan pendarahan di otak," dikutip dari Kompas.com pada Selasa (6/9/2022).

Selain itu kabar meninggalnya Reza Gunawan juga disampaikan oleh Dhipa Barus melalui cuitan di Twitter miliknya.

"Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother. Rest In Love my Guru," tulis Dipha dikutip Kompas.com dari akun @diphabarus, Selasa.

Beberapa waktu lalu, Dewi Lestari juga membagikan kabar bahwa Reza Gunawan jatuh sakit akibat stroke.

"Reza telah dirawat di rumah sakit akibat stroke perdarahan dan kini akan melanjutkan pemulihannya di rumah," tulis Dewi Lestari dalam unggahan di Instagram pekan lalu.

Berikut adalah sekilas mengenai sosok Reza Gunawan.

Reza Gunawan menikah dengan Dewi Lestari pada November 2008 lalu di Sydney, Australia.