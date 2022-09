Djadjang Nurdjaman Pelatih Terbaik Pekan Ke-8 Liga 1, Penyerang Persib Bandung Masuk Best XI

TRIBUNJABAR.ID - Djajang Nurdjaman, mantan pelatih Persib Bandung yang sekarang melatih Persikabo 1973, menjadi pelatih terbaik pekan ke-8 BRI Liga 1 2022.

Dengan terpilihnya mantan pemain Persib Bandung itu, membuktikan bahwa kualitas pelatih lokal bisa bersaing dengan juru taktik asal luar negeri.

Dalam daftar yang diunggah Liga1 match tidak ada satu pun pemain Persib Bandung yang masuk dalam top player.

Hanya Ciro Alves yang masuk dalam Best of The Week #8.

Diketahui, pelatih BRI Liga 1 2022-2023 masih didominasi oleh juru taktik asal luar negeri.

Terpilihnya Djajang Nurdjaman sebagai pelatih terbaik pekan ke-8 BRI Liga 1 2022 diketahui dari Instagram resmi @liga1match Selasa (6/9/2022).

"Djajang Nurdjaman terpilih sebagai pelatih terbaik pekan ke-8 BRI Liga 1-2022/2023!" tulis akun @liga1match.

Djajang Nurdjaman sendiri berhasil membawa Persikabo 1973 meraih posisi ke-7 klasemen sementara BRI Liga 1 2022.

Persikabo 1973 telah mengantongi empat kemenangan, satu imbang, dan tiga kali kalah dari delapan laga yang dijalani.

Saat ini, Persikabo 1973 membukukan 13 poin.