bank bjb Raih Top GRC Award 2022

TRIBUNJABAR.ID,- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) tahun ini kembali berhasil meraih Top Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2022. Terdapat tiga penghargaan yang diraih bank bjb dan direksi bank bjb tahun ini.

Ketiga penghargaan tersebut adalah The Most Committed GRC Leader 2022, TOP GRC Awards 2022, dan Special Appreciation of TOP GRC Awards 2022 on Compliance Management. Penghargaan diberikan pada ajang Top GRC Awards 2022 di Hotel Raffles Jakarta, Selasa 6 September 2022.

Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna menjadi penerima penghargaan yang diraih perusahaan di ajang tersebut. Menangkat tema GRC Empowerment in Digital era and its Support to G20 Indonesia Presidency, acara tersebut turut dihadiri berbagai perusahaan penerima penghargaan.

Adapun TOP GRC Awards adalah kegiatan pembelajaran bersama tentang GRC sekaligus ajang apresiasi kepada perusahaan yang dinilai berkinerja baik dan telah menerapkan GRC dalam pengelolaan usaha bisnisnya. TOP GRC Awards merupakan kegiatan penghargaan GRC paling bergengsi di Indonesia.

Kegiatan TOP GRC Awards diselenggarakan setiap tahun oleh majalah Top Business bekerjasama dengan berbagai pihak. Penilaian dilakukan secara obyektif dan independen oleh para tim penilai dan dewan juri yang berasal dari berbagai instansi. Tahun ini, setidaknya ada 900 perusahaan di Indonesia yang menjalani tahapan penilaian dan wawancara penjurian.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, tahun ini bank bjb meraih penghargaan sebagai berikut :

-The Most Committed GRC Leader 2022 : Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna

-Empat bintang TOP GRC Awards 2022 untuk bank bjb

-Special Appreciation of TOP GRC Awards 2022 on Compliance Management untuk bank bjb.

Perusahaan yang meraih penghargaan TOP GRC Awards merupakan perusahaan yang dinilai telah memiliki kelengkapan sistem dan infrastruktur GRC yang baik dan berhasil dalam hal implementasi GCG (Good Corporate Governace), Risk Management, dan Compliance Management untuk mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan, terutama di masa pandemi COVID 19.

bank bjb meraih empat bintang untuk TOP GRC Awards 2022, yang artinya perusahaan berada di tingkat yang sangat baik dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, manajemen kepatuhan, hingga pemanfaatan teknologi digital di dalam perusahaannya.

Sementara itu, penghargaan The Most Committed GRC Leader 2022 diberikan kepada para business leader atau presiden direktur/pimpinan tertinggi di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta kebehasilan implementasi GRC di perusahaan.

Sebagai penerima penghargaan, Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna menghaturkan rasa terimakasihnya atas apresiasi yang diberikan pada dirinya maupun perusahaan. Dia mengatakan, keberhasilan implementasi GRC dan GCG di dalam bank bjb tidak lepas dari peran seluruh stakeholder yang terlibat.

"Saya menghaturkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan majalah Top Business pada kinerja bank bjb dan jajaran direksinya. Keberhasilan impelemntasi GRC, GCG dan peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan tidak lepas dari peran seluruh insan bank bjb yang telah bekerja keras memberikan tenaganya selama ini," ungkap Cecep.