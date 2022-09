Peringati Hari Pelanggan, DAM Sapa Konsumen Setia Honda Secara Online Maupun Offline

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menyambut Hari Pelanggan Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 4 September 2022, PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat menjadikan momen spesial ini untuk menyapa para konsumen setia Honda dengan tema “Tetap Satu Hati”.

General Manager Honda Customer Care Centre (HC3) DAM, Fenny Hasibuan menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan seluruh konsumen Honda yang telah memilih sepeda motor Honda untuk menemani aktivitas sehari-hari. DAM bersama seluruh jaringan Dealer sepeda motor Honda di Jawa Barat selalu berpartisipasi memeriahkan Hari Pelanggan Nasional setiap tahunnya.

“Konsumen merupakan sumber inspirasi bagi kami dalam memberikan produk dan layanan purna jual terbaik. Untuk tetap bisa menyapa dan bersilaturahmi, di tahun ini kami menyapa konsumen secara Online maupun Offline dengan beragam acara yang menarik yaitu Festival Hari Pelanggan Nasional 2022,” ujar Fenny.



Erfan Hamzah Manager Customer Knowledge & Management DAM bersama Denny Ahadiat Manager Retail Department Head Dealer DAM melakukan pelayanan service visit kepada pelanggan yang loyal di bengkel resmi Honda atau AHASS (dok. DAM)

Festival Hari Pelanggan Nasional 2022 yang dilaksanakan secara Online maupun Offline diawali dengan Webinar dari Bapak Tanadi Santoso dengan tema “Know more, Love More, Deliver more, Engage more” diberikan kepada seluruh jaringan sepeda motor Honda Nasional untuk memanfaatkan momentum HPN menghadapi tantangan di Q4 tahun 2022 dan meningkatkan semangat pelayanan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Kemudian dilanjutkan dengan Special Service To Loyal Customer yaitu Management DAM secara langsung melakukan pelayanan service visit kepada pelanggan yang loyal di bengkel resmi Honda atau AHASS. Selain itu Management DAM menyapa konsumen di seluruh jaringan sepeda motor Honda Jawa Barat melalui media promosi dan media sosial secara serentak pada tanggal 4 September 2022.

Kemudian dilanjutkan dengan Rangkaian Creative Activity yang dilakukan setiap minggu selama Bulan September 2022, mulai dari kegiatan Nonton Bareng di Bioskop, Touring bersama Konsumen hingga aktivitas lainnya yang akan memanjakan seluruh konsumen setia Honda.

Untuk melengkapi rangkaian aktivitas Hari Pelanggan, seluruh Jaringan Dealer Sepeda Motor Honda di Jawa Barat juga melakukan kegiatan untuk menyapa konsumen dengan berbagai aktivitas seperti Gathering, Bazaar, Perlombaan, Senam, Pemberian Hadiah, Fashion Show, Edukasi, Beauty Class, Cooking Class, Baksos, hingga Makan Bersama Konsumen.