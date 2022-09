Dishub Jabar Segera Ambil Kebijakan Transportasi terkait Kenaikan Harga BBM, Ongkos Akan Naik?

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, A Koswara, mengatakan segera membahas tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan dampaknya terhadap tarif angkutan di Jawa Barat.

"Baru besok dibahas dengan tim," kata Koswara melalui ponsel, Minggu (4/9/2022).

Rencananya pada tahap awal akan dilaksanakan rapat dengan internal dinas perhubungan di Jawa Barat. Kemudian dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Hal yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan ini utamanya langkah kebijakan untuk antisipasi kenaikan BBM di sektor angkutan dan transportasi.

Seperti diketahui, harga BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax resmi naik, berlaku mulai hari ini, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Pengumuman harga BBM naik tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dalam jumpa pers di Istana Merdeka.

Adapun yang mengalami kenaikan adalah harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter

