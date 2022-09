Cegah Gejolak Setelah Harga BBM Naik, 36 SPBU di Cimahi dan KBB Dijaga Ketat Polisi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Sebanyak 36 SPBU di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dijaga ketat polisi untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat setelah pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada Minggu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan informasi harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 ribu per liter dari Rp 7.650 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

"Penjagaan di setiap SPBU dilaksanakan setiap hari sesuai perintah terbaru di 36 SPBU yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi untuk mengantisipasi gejolak usai kenaikan harga BBM," ujar Kabag Ops Polres Cimahi Kompol Zulkarnaen di Cimahi, Minggu (4/9/2022).

Zulkarnaen mengatakan, penjagaan di setiap SPBU tersebut dilaksanakan oleh patroli polres dan polsek jajaran serta anggota yang tidak berseragam.

"Di setiap SPBU, disiagakan tiga personel berseragam dan berpakaian preman untuk mengawasi aktivitas pengendara yang hendak mengisi BBM pascakenaikan harga," katanya.

Pengamanan di SPBU ini, kata dia, untuk antisipasi gejolak dan kerawanan, termasuk hal-hal yang tidak diinginkan lainnya akibat dampak dari kenaikan BBM tersebut.

Sejauh ini pihaknya memastikan, bahwa kondusifitas di 36 SPBU yang ada di Kota Cimahi dan Bandung Barat masih tetap aman dan antrean pengendara mulai berkurang signifikan ketimbang sebelum kenaikan harga diumumkan.

"Pascakenaikan BBM antrean mulai berkurang, memang sebelumnya (kebaikan) ada yang kecewa antre lama tapi kebagian," ucap Zulkarnaen.

Ia mengatakan, terkait kondisi di SPBU itu akan tetap dikawal sekaligus melakukan pengaturan lalulintas dan pengamanan di ruas jalan untuk antisipasi adanya antrean lagi.