Capai Visi Terkemuka di Asia 2033, Unisba Gelar Global Engagement Colloquium 2022

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kantor Urusan Internasional Universitas Islam Bandung (KUI Unisba) menggelar Global Engagement Colloquium 2022, dengan mengangkat tema “Sustainable Development Goals: Theory and Implementation”.

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar lima ratusan peserta terdiri dari para akademisi, praktisi, mahasiswa dan umum tersebut dilaksanakan secara hybrid dan luring di Aula Unisba, Rabu (31/8/2022).

Rektor Unisba, Prof. Edi Setiadi menuturkan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya Unisba untuk menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri, maju, dan terkemuka di Asia pada tahun 2033 mendatang.

"Unisba senantiasa memperluas kerjasama internasionalnya untuk mempererat hubungan jangka panjang dengan mitra luar negeri, dalam rangka mencapai visi Unisba 2023 mendatang, sehingga kembali menyelenggarakan program tahunan ini," ujarnya saat ditemui di Unisba Jumat (2/9/2022).

Prof. Edi menjelaskan, seminar ini terlaksana sebagai pengembangan kerjasama internasional yang bersahabat dalam pengembangan akademik, program pertukaran ilmiah, dan membangun asosiasi jangka panjang yang saling menguntungkan serta berbagi keahlian, pengetahuan, dan sumber daya.

Hal tersebut, untuk terwujudnya pengembangan proses kolaboratif antar lembaga berdasarkan prinsip kesetaraan dan timbal balik.

"Kegiatan ini harus bisa mendorong kerjasama internasional yang lebih luas dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan," ujar Prof. Edi.

Ia pun berharap, program tersebut dapat menghasilkan beberapa kesimpulan yang menarik dan menjadi contoh bahwa, dengan memperkuat kerjasama, akan dapat membantu menjawab tantangan terkait tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Terlebih, kegiatan ini pun terselenggara sejalan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Program Kampus Merdeka.

“Seminar internasional ini hadir pada saat yang tepat, setelah diadopsinya Agenda Global 2030 untuk pembangunan berkelanjutan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kurang dari sepuluh minggu yang lalu," ucapnya.

"Mengadopsi rencana ini, yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan keberhasilan yang signifikan, meskipun itu hanya langkah pertama dalam proses yang panjang,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir para pembicara dari berbagai negara antara lain, Prof. Dr. Winai Dahlan, Ph.D. (Founding Director, The Halal Science Centre, and Dean of Allied Health Sciences Faculty, Chulalongkorn University (CU), Bangkok, Thailand);

Kemudian, Asst. Prof. Dr. Norashikin Binti Yusof (Language Coordinator/ Assistant Professor, Centre for the Promotion of Knowledge and Language, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA) Brunei Darussalam); dan Prof. Dr. Yong Zulina Binti Zubairi (Associate Vice-Chancellor). (cipta permana)