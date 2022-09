Warga Indramayu Ngaku Seperti Kena Prank, Semalam Antre Beli BBM, Eh Hari Ini Tak Ada Kenaikan Harga

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Sejumlah masyarakat di Kabupaten Indramayu mengaku seperti kena prank.

Tidak sedikit masyarakat yang berbondong-bondong menyerbu sejumlah SPBU pada malam hari tadi.

Hal ini menyusul kabar kenaikan harga BBM yang akan dilakukan hari ini.

"Iya kaya kena prank," ujar salah seorang pengendara, Andrian (35) kepada Tribuncirebon.com, Kamis (1/9/2022).

Pengawas SPBU 34.45235 Karangturi Indramayu, Muhammad Basri membenarkan soal antrean panjang malam hari tadi.

Antrean panjang tersebut bahkan mengular hingga ke jalan raya.

Di sisi lain, Pertamina diketahui justru resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite per 1 September 2022 di 16 provinsi di Bali-Papua.

Harga BBM jenis Pertamax Turbo turun Rp2.000 per liter atau setara 11,17 persen menjadi Rp 15.900 per liter dari sebelumnya Rp 17.900 per liter.

Lalu harga Pertamina Dex juga turun Rp 1.500 per liter atau setara 7,93 persen menjadi Rp 17.400 per liter dari sebelumnya Rp18.900 per liter.

Sedangkan, Dexlite tercatat berada pada angka Rp17.100 per liter atau turun Rp700 per liter atau setara 3,93 persen dari harga sebelumnya yang hanya Rp17.800 per liter.

Padahal sebelumnya Pertamina berencana menaikkan harga BBM nonsubsidi sebagai respon atas tingginya harga minyak dunia pada 3 Agustus 2022 lalu.

Muhammad Basri juga memastikan, untuk BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar tidak terjadi kenaikan hari ini.

Di sisi lain, pantauan Tribuncirebon.com per hari ini, tampak suasana SPBU Karangturi Indramayu justru terpantau sepi.

Jikapun ada antrean, terlihat hanya ada sekitar 1-3 kendaraan saja.

