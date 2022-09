Link Live Streaming Leicester City vs Manchester United: Cristiano Ronaldo Bertahan di Old Trafford

Kompas.com

Megabintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, mencetak gol ke gawang Chelsea di Old Trafford pada lanjutan Liga Inggris 2021-2022, Jumat (29/4/2022) dini hari WIB. Menjelang laga Leicester City vs Manchester United, Erik ten Hag memastikan Cristiano Ronaldo bertahan di Old Trafford musim ini.