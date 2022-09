Hadir di Kota Bandung, Konsumen Bisa Rasakan New Xpander Cross dengan Rasa Pajero 

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG- Setelah resmi diluncurkan oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pada11 Agustus 2022 di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), New Xpander Cross kini mulai hadir di kota Bandung dalam ajang Mitsubishi Motors Auto Show yang diselenggarakan pada 1 – 4 September 2022 di 23 Paskal Mall.

Peluncuran New Xpander Cross minggu lalu telah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat yang secara khusus terlihat pada animo pengunjung booth Mitsubishi Motors di ajang GIIAS 2022, di mana New Xpander Cross menjadi salah satu mobil yang paling banyak diminati.

"Respons yang sangat baik ini pun kami lanjutkan ke 20 kota di Indonesia melalui pelaksanaan Mitsubishi Motors Auto

Show, dengan harapan semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa berkesempatan menjalani life’s adventure bersama New Xpander Cross. Kami yakin, New Xpander Cross, dengan tampilan yang lebih agresif dikombinasikan dengan top-grade feeling saat berada di kabin mobil, ditambah dengan fitur keamanan dan control system yang mumpuni, akan mampu memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan aman. Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami, dan kami sangat percaya diri untuk menyampaikan hal tersebut kepada konsumen, karena New Xpander Cross merupakan produk terbaik di kelasnya dengan pelayanan terunggul dan memiliki nilai investasi yang tinggi,” kata Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI.

Tetsuhiro mengatyakan bahwa Bandung memiliki pasar yang cukup baik dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penjualan kendaraan Mitsubishi Motors, khsususnya untuk area Jawa Barat. Menurutnya, generasi Xpander dan Xpander Cross di Jawa Barat berhasil mendominasi pasar otomotif dengan pangsa pasar sebesar 30 persen (secara retail) di segmen small MPV selama periode Januari hingga Juli 2022.

"Sedangkan kontribusi penjualan generasi Xpander dan Xpander Cross terhadap penjualan nasional mencapai 10 persen pada periode yang sama. Angka tersebut menjadi bukti dominasi model ini di pasar otomotif dan menjadi salah satu model yang bersaing di posisi atas, " katanya.

Mengusung tagline “Rise to Your Life’s Adventure”, model New Xpander Cross ini hadir dengan berbagai penyempurnaan dengan tampilan lebih agresif dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang akan menambah excitement dalam berkendara.

New Xpander Cross hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors dan kini telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih agresif, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif.

Pembaruan eksterior terdapat pada: T-Shape Headlamp, Front & Rear Powerful Bumper Design, 17- inch Alloy Wheel Design, LED Foglamp, Distinctive Trapezoid Grille, dan Wheel Arc Moulding yang disempurnakan.

Tak hanya itu, New Xpander Cross menawarkan kemewahan dan kenyamanan pada sisi interior dengan kabin yang luas dan berkualitas tinggi, dilengkapi dengan berbagai macam tempat penyimpanan serbaguna, serta pilihan konfigurasi kursi yang flexibel memberikan kemudahan dan utilitas maksimal.

"Salah satu penyempurnaan produk pada model ini yaitu ada pada penambahan fitur-fitur yang dapat menambah kenyamanan para pengguna dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Penambahan fitur pada model ini diantaranya: wireless charger, 8inch LCD Meter Cluster, dan New Steering Wheel Design. Dan juga telah dilengkapi dengan Micron Air Filtration yang menjaga sirkulasi kualitas udara di dalam kabin dan meningkatkan kenyamanan seluruh anggota keluarga, " kata Tetsuhiro.