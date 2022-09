Bedah Teknologi New Honda ADV160, PT DAM Silaturahmi Bareng Jurnalis, Blogger dan Vlogger

PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat mengajak Jurnalis dari Media Cetak dan Online, serta beberapa Blogger dan Vlogger mengikuti kegiatan “Sharing Product Knowledge dan Riding Experience New Honda ADV160”, Kamis (1/9).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat mengajak Jurnalis dari Media Cetak dan Online, serta beberapa Blogger dan Vlogger mengikuti kegiatan “Sharing Product Knowledge dan Riding Experience New Honda ADV160”, Kamis (1/9).

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Safety Riding Center DAM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh peserta diajak untuk membedah fitur-fitur dan teknolgi pada New Honda ADV160.

Sesi ini dipandu langsung oleh Training Facilitator DAM, Agung Sugihono dengan waktu durasi selama 60 menit.

Bedah teknologi ini juga tidak hanya disampaikan teori saja namun juga diperlihatkan secara langsung line-up produk New Honda ADV160 tipe ABS dan CBS.

Peserta juga berkesempatan untuk mencoba langsung fitur dan performa terbaik dari skutik penjelajah ini di area track on road Safety Riding Center.

Untuk memberikan awareness terhadap pentingnya berkendara aman dan nyaman, DAM juga melakukan kampanye melalui tagline #Cari_Aman kepada seluruh peserta. #Cari_Aman merupakan bentuk kampanye keselamatan berkendara yang diusung oleh AHM dalam upaya menyuguhkan perspektif baru bagi generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam kampanye keselamatan berkendara di Indonesia.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wujud apresiasi kepada seluruh rekan-rekan media, blogger, dan vlogger yang telah berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait sepeda motor Honda.

“Kami ingin memperkenalkan lebih dekat dan merasakan langsung fitur-fitur serta performa terbaik yang ada pada skutik penjelajah Honda New Honda ADV160. Performa dan fitur-fitur unggulan pada skutik ini mendukung pengendara yang memiliki daya jelajah jarak jauh dan memberikan kekuatan melaju untuk mengeksplorasi berbagai kondisi jalan,” ujar Handi.

New Honda ADV160 yang dibekali desain tough and robust yang proporsional, semakin sesuai dengan karakter pengendara yang aktif.

Skutik ini semakin bertenaga melalui mesin baru 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus) yang menyuguhkan performa responsif dalam berkendara harian maupun saat mengeksplorasi pengalaman baru.

Fitur dan sentuhan teknologi tinggi yang disematkan pun mengukuhkan New Honda ADV160 sebagai teman berkendara terbaik untuk aktualisasi diri.

New Honda ADV160 dipasarkan dengan dua tipe, ABS dan CBS dengan total 6 varian warna. Tipe ABS dipasarkan Rp 38.750.000 (On The Road Bandung), tersedia dalam tiga warna, yakni Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White.

Pada tipe ini, emblem di samping bodi semakin manis dengan laburan warna Burn Titanium, begitu pula dengan pelek dan handle bar.

Sementara itu tipe CBS yang dipasarkan seharga Rp 35.575.000 (On The Road Bandung), mendapat tiga pilihan warna, yakni Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.