Uniknya Mimunan Smoothies Lacafaca dengan Inovasi Baru

TRIBUNJABAR.ID – Saat ini bisnis minuman kian menjamur. Hal ini terlihat dari banyaknya kedai minuman di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyak orang yang tertarik dalam membuka usaha kedai minuman yang banyak diminati oleh masyarakat.

Salah satu konsep bisnis minuman yang banyak ditemukan adalah minuman grab and go. Konsep bisnis ini hadir dengan menyesuaikan kebiasaan masyarakat yang lebih senang membeli sesuatu, baik makanan dan minuman untuk dinikmati sambil melakukan aktivitas lainnya.

Tidak hanya itu, konsep ini juga banyak dipilih karena disesuaikan dengan tren pasar minuman yang menyajikan cepat dan praktis.

Salah satu merek minuman Indonesia yang mengusung konsep grab and go adalah Lacafaca. Merek minuman ini diproduksi oleh PT Alton Tri Inspirasi, perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang berdiri sejak 2015.

Salah satu gerai Lacafaca di Bandung. (Dok. Lacafaca)

Adapun minuman yang dihadirkan oleh Lacafaca sedikit berbeda dengan minuman kekinian saat ini, yaitu smoothies dengan bahan susu berkualitas tinggi dan tentunya dengan resep unik yang memiliki cita rasa berbeda dari minuman lainnya.

Dibandingkan produk sejenis lainnya, smoothies Lacafaca memiliki keunikan, yaitu tanpa menggunakan es batu. Sebagai gantinya, Lacafaca menggunakan susu yang telah dibekukan untuk menjaga konsistensi rasa dari minuman tersebut.

Selain itu, konsep yang diusung oleh Lacafaca adalah fresh blended daily milk. Hal itu dikarenakan, Lacafaca menggunakan 100 persen susu segar dan buah-buahan segar.

Menu andalan Lacafaca

Lacafaca memiliki tiga menu andalan yang harus dicicipi, pertama, Full Cheese Ice Cream yang merupakan minuman dengan campuran susu dan keju yang diberi dengan tambahan topping parutan keju yang berlimpah dan es krim vanila di atasnya. Siapa pun pasti tergiur untuk mencobanya.

Lalu yang kedua ada Lotus Ice Cream yang terbuat dari susu segar dan dipadukan dengan topping crumble biskuit lotus dan es krim vanila, sehingga semakin menambah kenikmatan.

Ketiga ada Strawberry Ice Cream MS yang merupakan perpaduan antara susu dengan buah stroberi segar. Selain itu, minuman ini juga memiliki topping buah stroberi, kurma, kacang mete, dan es krim vanila yang berlimpah. Tentunya menggugah selera untuk segera dicicipi.

Outlet Lacafaca

Tertarik untuk mencoba menu-menu andalan dari Lacafaca? Anda bisa mengunjungi outlet-nya yang telah hadir di tiga kota, yakni di Garut yang terletak di Krekoff di Jalan Merdeka 87, Pakuwon di Jalan Pakuwon 19, dan Leles di Jalan Raya Leles. Jam operasional Lacafaca buka setiap hari pada pukul 10:00 hingga 20:00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Lalu di Kota Bandung, Lacafaca memiliki empat outlet yang tersebar di beberapa tempat, yaitu Antapani di Jalan Purwakarta 77 (seberang pintu keluar parkir Toserba Griya), Bojongsoang di Jalan Telekomunikasi 235 (dekat gapura Telkom University), Dipatiukur di Jalan Dipatiukur 299 (seberang nasi goreng Mafia Dipatiukur), dan Gegerkalong di Jalan Gegerkalong Girang 44 (dekat Masjid Da’arut Tauhid). Keempat outlet ini buka pukul 10:00-21:30 WIB.

Sedangkan untuk di Kota Cimahi hanya memiliki satu outlet yang terletak di Jalan Ibu Ganirah 250 L, tepatnya di belakang UNJANI. Outlet yang berada di Cimahi ini memiliki jam operasional pukul 10:00 – 21:30 WIB.

Informasi lebih lanjut mengenai Lacafaca bisa didapatkan dengan mengunjungi laman Instagram milik Lacafaca. (PASANG IKLAN.COM/LARAS PRAMESWARI)