Link Live Streaming Lima Laga Liga Inggris Malam Ini: Arsenal vs Aston Villa, Liverpool vs Newcastle

Para pemain Liverpool merayakan gol saat menang 9-0 lawan Bournemouth di Anfield, Sabtu (27/8/2022). Pekan kelima Premier League akan berlanjut malam ini dan menyajikan laga-laga menarik. Di antara laga-laga itu adalah Arsenal vs Aston Villa dan Liverpool vs Newcastle United.

TRIBUNJABAR.ID - Pekan kelima Premier League akan berlanjut malam ini dan menyajikan laga-laga menarik.

Di antara laga-laga itu adalah Arsenal vs Aston Villa dan Manchester City vs Nottingham Forest.

Berikut jadwal Premier League dini hari nanti dan siaran langsungnya.

Link live streaming semua laga itu bisa diperoleh di akhir artikel.

Baca juga: Link Live Streaming Liverpool vs Newcastle United: Momen Bangkit The Reds di Tengah Badai Cedera

Premier League, kompetisi teratas Liga Inggris, menggelar rangkaian pertandingan tengah pekan pada Rabu (31/8/2022) hingga Jumat (2/9/2022) dini hari WIB.

Lima pertandingan pekan kelima Premier League 2022-2023 bakal digelar pada Kamis (1/9/2022) dini hari WIB.

Kelima laga tersebut adalah Arsenal vs Aston Villa, Bournemouth vs Wolves, Man City vs Nottingham, West Ham vs Tottenham Hotspur, dan Liverpool vs Newcastle United.

Arsenal, yang kini menjadi satu-satunya tim Premier League yang meraih hasil sempurna pada empat laga awal musim, akan menjamu Aston Villa di Stadion Emirates.

Tim berjuluk The Gunners itu langsung melaju kencang pada awal musim ini.

Pasukan Mikel Arteta sukses menyapu bersih empat pertandingan dengan kemenangan.