Sunmori We Are Aerox Society, Pionir Trend Anak Motor Cirebon, Wadah Positif Penggemar Otomotif

Yamaha Jawa Barat menggelar aktivitas Sunmori We Are Aerox Society, Minggu (28/8/2022).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kehadiran All New Aerox 155 Connected yang merupakan keluarga Maxi Yamaha, tentunya menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas mereka yang berjiwa muda melalui peningkatan di sisi desain, fitur, maupun performa dalam

menghadirkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan dan membanggakan.

Terlebih All New Aerox 155 Connected telah menjadi salah satu sepeda motor yang sedang digandrungi atau menjadi trendsetter di Jawa Barat terutama anak muda, desain dengan aura sport matic membuat kesan keren dan gaya.

Maraknya aktivitas sunday morning ride (sunmori) yang terjadi belakangan ini dibeberapa kota Jawa Barat memicu para anak muda tersebut untuk menunjukan eksistensi lengkap dengan OOTD (outfit of the day) masing-masing.

Yamaha Jawa Barat menggelar aktivitas Sunmori We Are Aerox Society, Minggu (28/8/2022). (dok yamaha)

Pada hari Minggu (28/8) Yamaha Jawa Barat menggelar aktivitas Sunmori We Are Aerox Society dengan rute perjalanan Cirebon menuju Kuningan. Aktivitas ini mewadahi anak muda Cirebon yang memiliki kebanggaan menjadi bagian dari komunitas pengguna Aerox 155 series.

Jaya Utama selaku Chief Yamaha DDS II Jawa Barat, mengatakan fenomena sunmori ini sedang digandrungi dikalangan anak muda.

"Untuk itu, bersama para Influencer dan beberapa fotografer otomotif, kami mendukung sunmori dengan tujuan menjadi wadah para anak muda yang positif untuk mengekspresikan kebanggaan mereka di dunia otomotif," katanya.

Yamaha Jawa Barat menggelar aktivitas Sunmori We Are Aerox Society, Minggu (28/8/2022). (dok yamaha)

Para influencer yang turut memeriahkan aktivitas Sunmori We Are Aerox Society ini adalah Dandi Malik, Ajgum Motovlog, Meichel Satriyadi dan beberapa fotografer otomotif seperti White Fox Project, Surabi Shoot, Sun Of Rise, Nikung Lembang, Empal Shoot dan masih banyak lainya.

Titik kumpul peserta beradadi parkiran KFC Kartini Cirebon, kemudian menuju titik temu selanjutnya di jalan baru Sampora Kuningan, dan Finish di Santana Resto Palutungan Kuningan.

Antusias para riders terlihat positif, terlihat dengan banyaknya yang mengikuti kegiatan sunmori ini.

Salah satu photographer sunmori Michael Syama yang lebih populer dengan nama Empal Shoot mengungkapkan, kegiatan

sunmori di Cirebon – Kuningan ini sangat ditunggu-tunggu.

Yamaha Jawa Barat menggelar aktivitas Sunmori We Are Aerox Society, Minggu (28/8/2022). (dok yamaha)

"Antusias dari para riders yang mengikuti sunmori ini sangat baik terbukti yang hadir tidak hanya dari kota Cirebon dan Kuningan tetapi ada yang dari Majalengka, Indramayu hingga Sumedang. Melewati perjalanan alam yang indah alam jalan baru sampora kuningan seperti persawahan dan perbukitan," katanya.

Aktivitas kali ini pun menjadi salah satu ajang para riders untuk meet and greet dengan para influencer dan fotografer otomotif yang hadir.

Hal ini menjadi bukti bahwa Maxi Sport Scooter tidak hanya handal dalam menjawab beragam kebutuhan mobilitas, namun juga mampu mencerminkan karakter serta gaya hidup dari penggunanya.