Honda Premium Matic Day Sapa Warga Depok dengan Beragam Program Menarik

BANDUNG – PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menyelenggarakan Honda Premium Matic Day (HPMD) di D’Mall Depok mulai tanggal 22 hingga 28 Agustus 2022. Gelaran HPMD ini menghadirkan jajaran line-up premium matic mulai diantaranya Honda Vario 160, Honda PCX 160, dan New Honda ADV160.

Selama 7 hari penyelenggarannya, DAM bekerjasama dengan jaringan dealer Honda di wilayah Depok menawarkan beragam program menarik khusus untuk pembelian secara kredit. Konsumen yang akan membeli Honda Vario 160 tipe ABS akan mendapatkan potongan hemat hingga Rp 2.664.000,-, Honda PCX 160 tipe ABS potongan hemat hingga Rp 3.128.000,-, dan New Honda ADV160 tipe ABS potongan hemat hingga 3.448.000,-.

Selain itu, konsumen yang berminat untuk membeli Honda BeAT CBS-ISS tipe Deluxe mendapatkan potongan hemat hingga Rp 1.746.000,-, Honda Genio ISS potongan hemat hingga Rp 1.820.000,-, Honda Scoopy Prestige potongan hemat hingga Rp 2.068.000,-. Keseluruhan program yang diberikan tentunya mengikuti syarat dan ketentuan berlaku dan bagi konsumen yang berminat dapat langsung mengunjungi gelaran HPMD di Depok.

PT Daya Adicipta Motora (DAM) melenggarakan Honda Premium Matic Day (HPMD) di D’Mall Depok mulai tanggal 22 hingga 28 Agustus 2022

Untuk melengkapi gaya berkendara bersama motor Honda, DAM juga menawarkan promo berupa diskon 10 persen untuk pembelian Honda Genuine Accessories (HGA) & Apparel, serta diskon 5% untuk pembelian Helmet.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan HPMD kembali hadir menyapa warga Jawa Barat khususnya di kota Depok dengan promo-promo menarik yang dapat dinikmati langsung oleh konsumen, sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat mengenai keunggulan dan fitur-fitur canggih matic premium Honda.

“Konsumen dapat melihat lebih dekat jajaran line-up matic premium Honda mulai dari New Honda ADV160 sebagai skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang kaya akan fitur canggih serta desain urban explorer yang tangguh dan kokoh. Model skutik premium Honda PCX160 hadir melengkapi zona ini ditemani skutik premium sporti Honda Vario160 dengan tampilan yang memperkuat kesan Bigger, Greater, and Prouder,” ujar Handi.

New Honda ADV160 dipasarkan dengan 2 tipe, ABS dan CBS dengan total 6 varian warna. Tipe ABS dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Depok Rp 35.575.000,-, sementara itu tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 38.750.000,-.

Honda PCX 160 dipasarkan dengan 3 tipe ABS, CBS, e:HEV dengan OTR Depok Rp 31.500.000,-untuk tipe CBS , Rp 35.175.000,- untuk tipe ABS, dan Rp 43.425.000 untuk tipe e:HEV. Sementara Honda Vario 160 dibanderol dengan harga OTR Depok Rp 26.800.000,-untuk tipe CBS dan Rp 29.825.000,- untuk tipe ABS.

Salam Satu HATI,

PT Daya Adicipta Motora