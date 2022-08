Chord dan Lirik Lagu Tong Diceungceurikan, Dinyanyikan Oon B: Takdir Teu Beunang Dipungkir

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Tong Diceungceurikan.

Lagu Tong Diceungceurikan dinyanyikan oleh Oon B.

Tak jarang karya Oon B menjadi lagu Sunda populer.

Chord lagu Tong Diceungceurikan - Oon B

Intro : Am C Em C Em

Am

Panas nu sakieu mentrang

F

Sugan teh moal rek hujan

Sono bogoh anu urang

Am

Geuningan teu bisa manjang

.

Am

Asa dina pangimpian

F

Urang jadi pipisahan

Kadeudeuh nu nyangreud pageuh

Am

Kiwari talina udar

.

F

Urang teu bisa embung

Am

Najan ka gandrung sagunung

F

Urang teu bisa nolak

Am

Najan duriat sajagat

.

Am

Urang lir ibarat wayang

F

Usik malik na ku dalang

Anu teu wasa teu weunang

Am

Beureum hideung kumaha dalang

.

Am

Apan hirup ngalakon

F

Saperti dina sinetron

Caritana kedah pisah

Am

Nya hamo bisa dipondah

.

F

Urang teu bisa embung

Am

Najan laput rasa gandrung

F

Urang teu bisa nolak

Am

Najan limpas ku ka beurat

.

Dm

Tarimakeun janten rangda

Am

Akang pasrah jadi duda

Dm

Najan pait bari peuheur

Am

Teu bisa di kumahakeun

F

Ulah ceurik

Am

Tong diceungceurikan

.

Dm

Takdir teu beunang dipungkir

Am

Kadar teu bisa di singlar

Dm

Najan pada pada beurat

Am

Meureun gurat keudah peugat

F

Ulah ceurik

Am

Tong diceungceurikan

.

F

Wayahna cing tumarima

F

Urang teu bisa kumah

Am

Teu bisa kumaha

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Pangandaran, Dinyanyikan Doel Sumbang: Sisi Laut Pangandaran

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Tibelat, Dinyanyikan Hetty Koes Endang: Neang Pangeunteupan Deudeuh