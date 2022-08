SOSOK Wesley Fofana, Pemain Baru Chelsea dari Leicester, Bek Termahal Ketiga di Dunia

TRIBUNJABAR.ID - Usaha tak kenal lelah dari Chelsea untuk mengejar bek tengah Leicester City, Wesley Fofana, akhirnya berbuah manis.

Setelah mendapat penolakan hingga tiga kali oleh Leicester City, penawaran terakhir Chelsea akan Wesley Fofana akhirnya diterima.

Sebelumnya, tawaran Chelsea untuk Wesley Fofana berada di kisaran 60-70 juta pounds.

Semua nominal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Leicester City karena sang pemain masih terikat kontrak hingga Juni 2027 dan diplot sebagai pemain masa depan tim.

Baca juga: Aubameyang Segera Pindah dari Barcelona ke Chelsea, Emmanuel Petit: The Blues Panik

Kini, tawaran senilai 75 juta pounds (sekitar Rp1,31 triliun) yang dilayangkan Chelsea untuk Wesley Fofana akhirnya membuat The Foxes luluh juga.

Kata-kata sakti transfer guru asal Italia, Fabrizio Romano, "here we go" akhirnya tercetus juga untuk kepindahan Fofana.

Seperti dilansir BolaSport.com dari Twitter pribadi Fabrizio Romano, kesepakatan soal mahar transfer Fofana tercapai pada Jumat (26/8/2022) waktu setempat.

Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Fofana bakal meneken kontrak hingga Juni 2028.

Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa bek berusia 21 tahun itu disodori kontrak jangka panjang selama enam tahun oleh The Blues.

Perihal biaya transfer, nominal yang dilemparkan Chelsea tersebut sudah termasuk bonus.