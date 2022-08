Menteri Sri Mulyani Sebut Harga Ekonomi BBM Pertalite Rp 14.450 Per Liter, Harga Asli Solar 13.950

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA– Berapa harga BBM Pertalite per liter jika pemerintah Indonesia jadi menaikkan harga BBM?

Hingga saat ini, angka atau besaran rupiah kenaikan harga BBM belum diumumkan.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan gambaran harga keekonomian atau harga seharusnya BBM Pertalite dijual.

Saat ini, harga BBM Pertalite dan solar masih dibawah harga seharusnya karena pemerintah masih memberikan subsidi.

Dengan demikian, harga BBM Pertalite maupun solar masih terasa murah.

Menurut Sri Mulyani, harga pertalite seharusnya Rp 14.450 per liter berdasarkan harga keekonomiannya.

Namun, SPBU Pertamina masih menjual BBM RON 90 ini dengan harga jauh di bawahnya, yaitu Rp 7.650 per liter.

"Harga pertalite sekarang ini, rakyat setiap liternya mendapatkan subsidi 53 persen atau Rp 6.800 setiap liter yang dibeli," ujar Sri Mulyani dilansir dari Antara, Sabtu (27/8/2022).

Antrean isi BBM di SPBU Pangauban, Katapang Kabupaten Bandung, Senin (11/7/2022). Petugas SPBU Pangauban memberikan keterangan soal dampak kenaikan harga harga Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo. (TRIBUNJABAR.ID/LUTFI AHMAD MAULUDIN)

Angka tersebut ia dapat dengan mengasumsikan harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 105 dollar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp 14.700 per dollar AS.

Sementara itu, harga jual Solar juga dinilai masih jauh dibanding harga keekonomiannya.