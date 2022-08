STIKep PPNI Jawa Barat Gelar Konferensi Perawat Internasional Secara Virtual

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Barat menggelar kegiatan rutin tahunan berskala dunia yakni The 6th International Virtual Conference in Nursing 2022 yang digelar pada Rabu-Kamis (24-25/8/2022).

Ketua pelaksana konferensi, Nyayu Nina, mengatakan, tahun ini The 6th International Virtual Conference in Nursing 2022 dilaksanakan dengan mengambil tema "How Information and Communication Technology Can Accelerate Action on The Sustainable Development Goals".

Ada tujuh narasumber dari lima negara yang dihadirkan, yakni Diwa Agus Sudrajat (STIKep PPNI Jawa Barat/Indonesia), Prof. Achir Yani S. Hamid (Universitas Indonesia/Indonesia), Prof Jung-der, Wang (NCKU/Taiwan), Shefaly Shorey (School of Medicine National University/Singapore), Prof Michael V Relf (Duke University School of Nursing/Amerika Serikat), Prof Patricia M Davidson (Dean of the Johns Hopkins School of Nursing in Baltimore in the United States), dan Susheewa W Mulmuang ( Boromarajonani College of Nursing Naparat Vajira/Thailand).

"Konferensi virtual juga dihadiri oleh Asda I Provinsi Jawa Barat yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Kepala LLDikti Wilayah IV, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat, Ketua STIKep PPNI Jawa Barat, para pimpinan perguruan tinggi co-host yang terdiri dari STIKes Sukabumi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta, serta STIKes Panti Rapih Yogyakarta," ujar Nyayu.

Menurut Nyayu, kegiatan tersebut dihadiri oleh mahasiswa keperawatan, kedokteran, kebidanan, para tenaga kesehatan, dosen, praktisi dan pemerhati kesehatan.

Yang hadir secara virtual sekitar 1.000 orang.

Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui Youtube STIKep PPNI Jawa Barat.

"Selain agenda konferensi, kegiatan lainnya adalah desiminasi hasil penelitian melalui oral dan poster presentation. Selain itu, dari konferensi ini pun akan dipublikasikan dalam jurnal penelitian yang bereputasi," ujar Nyayu Nina. (kemal setia permana)