Rayyanza Disebut Menjadi Bayi Tersibuk, Miliki Jadwal Sendiri, Suster Rini: Adek Mah Siap Terus

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Rayyanza Malik Ahmad, putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina disebut menjadi bayi tersibuk.

Rayyanza Malik Ahmad memiliki sejumlah kegiatan yang harus dijalani setiap harinya.

Meski baru berusia 9 bulan, adik Rafathar tersebut tampaknya begitu produktif.

Hal tersebut diungkap oleh pengasuh Rayyanza, Suster Rini.

Suster Rini mengatakan jika Rayyanza alias Cipung tersebut memiliki banyak kegiatan setiap harinya.

Dimulai dari olahraga, belajar hingga photoshoot.

"Ayo adek apa kegiatannya hari ini?," tanya seseorang di belakang kamera dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment, Jumat (26/8/2022).

"Kegiatannya bukan cuma makan tidur ya dek, kita tuh ada olahraga, ngejemur, kalau di ranjang yang up and down itu, belajar juga" jawab Suster Rini.

Suster Rini mengatakan jika anak bungsu Raffi Ahmad tersebut begitu pintar.

Terkadang, Rayyanza sudah dapat mengikuti cepat apa yang diajarkan olehnya.