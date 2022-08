Pameran Internasional Sepatu dan Fashion Berbahan Kulit Sedang Berlangsung di JI Expo Kemayoran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pameran Internasional sepatu, kulit, dan fashion Indo Leather & Footwear Expo 2022 tengah berlangsung mulai 25 Agustus sampai 27 Agustus 2022, di JI Expo Kemayoran.

Pameran ini menjadi yang ke 15 terkait produk kulit dan alas kaki, mesin, teknologi manufaktur, bahan dan layanan.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil pada Kemenperin, Ignatius Warsito membuka langsung pameran itu dan mengajak anak-anak muda untuk lebih mencintai produk lokal, yakni bangga memakai sepatu buatan lokal.

CEO Krista Exhibitions, Daud D Salim mengatakan pameran Indo Leather & Footwear Expo 2022 diikuti lebih dari 110 peserta dengan target pengunjung sebanyak 5000 pengunjung dari berbagai negara, seperti China, Hongkong, India, Indonesia, dan lainnya.

"Kami yakin pameran ini bisa menjadi booster bangkitnya industri persepatuan, perkulitan (penyamakan) dan barang jadi kulit," katanya

Tak hanya itu, pameran ini bersamaan dengan adanya national sneakers week dan Indo Garment & Textile Expo 2022 serta pameran Internasional ke 9 tentang mesin garmen dan tekstil, teknologi manufaktur, bahan, dan lainnya.

"Kami juga ikut mendukung program pemerintah "Kebaya Goes to UNESCO". Jadi, ada Fashion Show kebaya dan Talk show dengan tema “Dukungan Kebaya Goes to Unesco”.

Ajang itu menghadirkan narasumber Dewi Soeharto selalu Ketua Dewan Pengawas Pertiwi Indonesia, Miranti Serad dari Barisan Berkebaya, Lana Kuncoro Hari Kebaya Indonesia), Dewi Nasmoco (PSMTI).

Talk show di hari terakhir pameran dengan tema "Batik & Kebaya sebagai Identitas Nasional Indonesia" bersama Dr Dewi Susilo Budihardjo, dan Notty Mahdi Ahli batik dan kain Nusantara, serta seminar dari dokter muda dan pengusaha yaitu dr Tirta dengan tema “ Trend Alas Kaki Ke depan dan Untuk Kesehatan," ujarnya.(*)