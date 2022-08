Meski Harga Telur Naik, Peternak Ayam di KBB Tak Rasakan Keuntungan, Ini Sebabnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Kenaikan harga telur ternyata tidak menguntungkan peternak ayam petelur di Kampung Sukamanah, RT 03/01, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), karena harga pakan cukup mahal.

Untuk saat ini, harga telur ayam di tingkat peternak ini sudah menyentuh Rp 28 ribu hingga 29 ribu per kilogram, sedangkan di pasar tradisional KBB mencapai Rp 32 per kilogram.

Peternak ayam asal Kampung Sukamanah, Agus Sopian (60) mengatakan, tingginya harga telur ayam tersebut memang selaras dengan harga pakan, sehingga kondisi ini tidak membuat peternak mendapat untung besar.

"Awalnya harga pakan ayam Rp 4 ribu per kilogram atau sekitar Rp 310 ribu per karung. Sekarang naik Rp 7.800 per kilogram atau sekarung Rp 390 ribu," ujar Agus saat ditemui di peternakannya, Jumat (26/7/2022).

Dalam satu hari, Agus membutuhkan 50 kilogram pakan untuk 400 ekor ayam.

Dari ratusan ekor ayam tersebut, telur yang dihasilkan hanya sekitar 15 kilogram setiap harinya, sehingga kondisi tersebut tidak bisa menutupi pengeluaran untuk membeli pakan.

"Dari 400 ekor, hanya sekitar 80 persen yang aktif bertelur setiap harinya. Hasilnya sekitar 15 kilogram dalam sehari, paling dijual di sekitar sini," kata Agus.

Agus sempat memilih untuk tidak menaikan harga jual, tetapi kondisi ini menyebabkan dia terus merugi hingga terpaksa harus menjual sekitar 200 ekor ayamnya agar biaya operasional tidak membengkak.

"Akhirnya saya jual 200 ekor supaya pengeluarannya tidak terlalu besar, dan sepakat buat naikin harga. Kalau enggak seperti itu pasti saya nombok terus," ucapnya.

Ia mengatakan, kenaikan harga telur ayam itu sudah terjadi secara bertahap sejak Mei 2022. Kenaikan harga telur ayam tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dengan peternak di daerah lain.

"Sekarang naik di Rp 28 sampai 29 ribu saya jualnya, mengikuti daerah lain. Harga pakan memang terus naik sejak lebaran," ujar Agus.

Dengan kondisi ini, Agus berharap pemerintah segera mencarikan solusi terkait masalah pakan yang mahal karena jika terus dibiarkan, ia memprediksi harganya akan terus mengalami kenaikan.

