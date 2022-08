Kapten Pelita Jaya Beberkan Rahasia Lolos ke Final IBL 2022, Siap Tantang Satria Muda di Final

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kapten Pelita Jaya Bakrie, Andakara Prastawa Dhyaksa beberkan rahasia mereka bisa lolos final Indonesia Basketball League (IBL) 2022.

Pelita Jaya akan menghadapi Satria Muda di Final IBL 2022 dalam game best of three dimana game pertama akan dilaksanakan Sabtu (27/8/2022) sementara game kedua Minggu (28/8/2022) sementara game ketiga Selasa (30/8/2022) di GOR C'tra Arena, Bandung.

Pras mengungkapkan bahwa kekompakan tim menjadi kunci Pelita Jaya berada di final IBL tahun ini.

"Kekompakan tim yang pasti, karena mau segimana kita main jelek kemarin, kalo kita bisa bareng-bareng buat balik keadaan pasti bisa, intinya tetep kompak saja sih kuncinya Pelita Jaya bisa disini, " jelas pemain bernomor punggung 7 itu.

Dia menjelaskan, bisa membuat Pelita Jaya menjadi kompak tidaklah mudah.

"Sebenarnya agak sedikit bermasalah di awal, tapi seiring berjalannya waktu semakin sini semakin baik," jelas Pras.

Pras menambahkan bahwa sebagai kapten Pelita Jaya dirinya memiliki tugas untuk menjaga keharmonisan timnya.

"Tahun ini kita punya banyak pemain muda, bagaimana caranya saya harus membuat pemain muda tersebut nyaman di final nanti," tambahnya.

Hal itu ia lakukan demi membuat para pemain muda tersebut bisa bermain seperti biasanya saat melawan Satria Muda Pertamina nanti.

"Biar nanti mereka tidak tegang dan bisa bermain seperti biasanya di final, karenakan ini menjadi pengalaman pertama mereka," ucap Pras.

Pelita Jaya Bakrie akan menantang sang juara bertahan Satria Muda Pertamina di babak final IBL 2022.

Dengan menggunakan sistem Best of Three, mereka berdua yakin mampu mengeluarkan kemampuan dan taktiknya di final besok malam.

Mereka akan mulai bertanding pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2022.